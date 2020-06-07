【孝順女神】黎姿14歲出道賺錢養家　好姐姐棄演藝事業照顧癱瘓弟弟13年

▲ 黎姿一向是孝順女。

前TVB花旦黎姿（現名馬黎珈而）一向孝順愛家，自黎姿07年退出娛樂圈後，婚後除將時間投入家庭，照料丈夫和女兒，並接受因意外癱瘓弟弟黎嬰的醫學美容生意，搖身成上市公司CEO，黎姿日理萬機，但對家人從來不離不棄，絕對是孝順女神。

黎姿常在社交平台分享家庭點滴，日前黎姿就發布了三代同堂家庭樂照片。照片中黎姿跟父母、弟弟及三名女兒外出，雖然三名女兒貼上圓案遮著樣子，但可見她們踩著單車企於坐輪椅的黎嬰身旁，另一張相則是黎姿搭着弟弟膊頭合照，十分溫馨。

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▲ 黎姿分享跟女兒、弟弟及父母三代合照。（取自IG）

黎姿並有感有發，寫道：「喜歡和家人一起的時光，因為他們給我很多正能量，感覺是安全，放鬆，愉悅的。」她更hashtag了「#快樂時光」。

照片得不少讚好，張栢芝亦在黎姿的社交平台寫道：「你的心地善良，樣子又漂亮，你愛護屋企人的愛是我們每一位都值得學習的，上天一定會眷顧你身邊每一位你愛的人。」

▲ 黎姿跟弟弟合照。（取自IG）

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黎姿出身演藝世家，原本家住何文田的豪宅，可惜在祖父母雙雙去世後，爸爸因為被騙家產，一家四口更由大屋搬至九龍城東頭邨200多尺的單位居住。

黎爸爸因患有腦膜炎失聰，聽覺只有二至三成的聽力，視力也很參差，只能在健身會當打雜工作。

▲ 一向注重家庭的黎姿，常分享家人點滴。（取自IG）

後來，14歲的黎姿到健身會探望爸爸時獲歌星許冠傑賞識，介紹到新藝城影業有限公司試鏡，並參與電影《開心鬼放暑假》，自此身為長女的黎姿肩負養家重任。

在演藝圈發展理想的黎姿，弟弟黎嬰於2007年不幸發生車禍，導致半身癱瘓。一直姐弟情深的黎姿，不惜退出娛樂圈，專心照顧弟弟，同年，與商人馬廷強結婚，二人現在育有3個女兒。

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▲ 18年黎姿跟可站立的弟弟一同在成功上市的公司合照。（取自微博）

黎姿婚後主力打理弟弟的醫學美容生意，更將集團成功上市，成為上市CEO。

近年黎嬰病情康復有進展，兩年前黎姿更曾分享跟弟弟合照，黎嬰當時已可以站起身，雖然未能如正常人步行，卻已令黎姿及家人十分鼓舞。

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