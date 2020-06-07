【陰陽相隔】女兒被北韓綁架40年從未放棄營救　日爸等不到父女重逢帶遺憾離世

▲ 一直為營救被北韓綁架的女兒而不遺餘力的橫田滋，上周五（5日）不幸離世，終年87歲。

自從女兒橫田惠於1977年在新潟市被綁架至北韓，父親橫田滋與妻子過去大半生一直堅持營救女兒，後來他並與有同樣遭遇的日本人家屬成立「被綁架受害者家族會」，成為營救遭綁架日本人運動的象徵。然而，橫田滋上周五（5日）不幸離世，終年87歲，橫田滋最終等不到與女兒重逢的一刻。

安倍：對死訊感難過及抱歉

據日媒NHK報道，橫田滋於6月5日在川崎市的一家醫院因衰老去世，終年87歲。日相安倍晉三亦表示對橫田滋的離世感到難過及抱歉，並指：

猶記當時拍着照片時橫田滋流淚的情形。身為首相，希望盡力讓橫田滋與女兒相擁的那一天到來，但卻沒能實現。

對於橫田滋的離世，安倍表示自己再升起一股決心，為了讓遭被綁架的國民返國，不會放過任何機會，一定要採取果敢的行動。

橫田滋的妻子與兒子亦發表聲明：「橫田滋下午2時57分因老衰去世。至今承蒙首相安倍晉三等許多人士的鼓勵、支援，為了救出被綁架到北韓的橫田惠，我丈夫與我一直很努力，可惜最終我丈夫沒能見到女兒，現在我心情難以平復。」

「被綁架受害者家族會」會長飯塚繁雄說：「橫田滋的去世讓我感到很遺憾。如果長時間未處理日本人遭綁架的問題，等待家屬返國的人就會漸漸減少。希望政府好好思考這問題。」

成立「被綁架受害者家族會」幫助同路人

當年年僅13少的橫田滋女兒橫田惠，1977年於新潟市從學校放學途中突然失蹤，橫田滋其後於1997年才得知原來女兒當時被綁架到北韓，他後來與有同樣遭遇的日本人成立「被綁架受害者家族會」，並由他擔任會長，展開救人行動。

2002年9月，時任日本首相小泉純一郎訪問北韓與北韓領袖金正日會談時，北韓坦承綁架日本人，但表示橫田惠已死。2004年日本與北韓政府進行實務協商時，北韓拿出遺骨給日方，說是橫田惠的遺骨，但後來進行DNA鑑定，這並非橫田惠的遺骨。

橫田滋夫婦不放棄救女，在日本各地展開營救被綁架者的連署運動，數十年來在各處演講逾1400次。橫田滋後來於2005年底診斷出罹患血小板疾病，加上長期奔波積勞，13年前他辭去被綁架受害人的家族會會長一職，但為了讓社會大眾持續關注日本人遭綁架的問題，仍到各地爭取民眾的關懷，盼被綁架者早日返國。

橫田滋夫婦成了營救被綁架者運動的象徵，但日本人被北韓綁架問題遲遲未能解決，橫田滋身體漸漸不堪負荷，巡迴全國各地的演講活動在2016年3月進行了最後一場。

曾與女兒後代會面

橫田滋夫婦半輩子都在尋找女兒下落，打動不少日本人。兩夫婦曾在2014年獲安排與女兒的後代見面，即橫田惠在北韓的女兒、現約32歲的金恩晶，雙方當時在蒙古秘密會面數日，惜橫田滋未能見到橫田惠。

至於橫田滋帶領的「被綁架受害者家族會」，亦曾在2002年成功救出一名女子曾我瞳，她在1978年8月遭綁架到朝鮮，橫田滋協助把帶她回到日本。

曾我瞳得悉橫田滋的死訊後，亦悲傷地表示：「我都還來不及幫助恩人與女兒重聚，好不甘心。」

【愛的迫降】脫北女孩朴研美赴美生活育有1子 結婚3周年期望帶丈夫回北韓

【愛的迫降】北韓柔道選手愛上台灣女將冒死脫北 見面4次決定結婚恩愛28年【有片】

【脫北女孩】為追演員夢冒死遊過鴨綠江 北韓千金：被槍射中或被抓都是死【有片】

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢