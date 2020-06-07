【自強不息】走出西非最窮國家艱難求學　男生突破3大障礙台大畢業：一直很努力

▲ 艾家齊作為畢業生代表上台發言。

讀書可以改變社會，改變生活。台灣大學6月6日舉行畢業典禮，來自西非最窮國家、土木學系的艾家齊作為國際生代表上台致詞，他分享自已人生中三大挑戰，如何克服語言障礙及經濟上的困難完成學業，感動全場師生。

艾家齊分享，自己來自非常遙遠的西非國家布基納法索，是全世界倒數第三，最窮的國家之一，自己要在貧困國家長大、改變，是人生最大的挑戰。他形容，自己的國家很多地方都沒有乾淨的水，經常斷電，每年因為貧困死亡的人高達15萬，每2個孩子只有1名有機會讀完高中升大學，沒有7-11、全家等便利店，這就是所謂的第三世界國家。

艾家齊提到，父母知道教育的重要性，自2歲開始安排跟其他100位同學上學，但同學很多時候會缺席，有的因為要留在家中做家務，有的甚至因生病而死亡。至於他自己，早晚認真上課，寒暑假去賣東西賺生活費，環境雖不理想，但堅信讀書可改變社會、也可以改變生活。

努力讀書，艾家齊不但取得國家的獎學金，也取得也有世界銀行獎學金，最後入讀布基納法索知名的大學，但他最後決定離開布基納法索，飄洋過海到台灣。抵達台灣後，他隨即面對第二及三大挑戰，他一句中文不會講，英文能力也不好。

艾家齊說，第一年先到輔仁大學語言學校學中英文，4個月後中、英文檢測考得不錯，申請入讀8所大學都獲錄取，最後決定入讀台大。進入大學後讀土木專業課程時，微積分老師開始講起開根號等專業用詞，他聽不懂，不停請教老師、助教，最後慢慢克服語言障礙，適應生活環境。

艾家齊回想大二下學期，布國宣佈跟台灣斷交，不少同學選擇離開台灣去大陸，但自己已愛上台灣生活和人情味，當時和另外3個同學選擇留下。沒有了獎學金，他再度遇上經濟困難，幸好獲台大國際助學金，也開始在校內打工、校外實習。艾家齊表示，回首這段歷程，他不只活下來 ，也活出精彩人生，曾任禮賓大使、台大足球校隊長與學生會國際事務部長。

艾家齊最後說，自己無法選擇這些挑戰，跟難以預料的狀況，都願意去面對、接受，一路走到台灣，很幸運、開心，也很珍惜。最後他慎重的謝謝台灣給他機會，謝謝台大師長教導，和父母朋友給他的愛，勉勵畢業生多試著接受挑戰，只要願意，台灣未來一定會更精彩。

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責任編輯：王明芳