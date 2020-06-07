【港區國安法】張建宗：從國家層面為維護國家安全立法是理所當然的決定

▲ 張建宗表示將堅定不移配合國安立法。（資料圖片）

政務司司長張建宗今日（7日）發表網誌，指《國歌條例草案》於上周四（28日）通過，會在本周五（12日）刊憲後正式生效。在立法會審議此草案期間，有非建制派議員千方百計阻撓，除了以多次點算法定人數作為慣常「拉布」技倆之外，還在會議上潑灑惡臭的不明物體。這些惡意行為應予以譴責。

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他指出，國歌條例立法的核心精神是尊重國歌作為我們國家的象徵和標誌，亦是香港特區的憲制責任，應有之義。從國家層面為維護國家安全立法，填補國安缺口，及時把香港拉回正軌，確保香港長期繁榮穩定，保障香港廣大市民的合法權益和自由，是理所當然的決定。

張建宗又指，特區政府會全面配合全國人大常委會就「港區國安法」的法律草擬工作，並會按立法決定規定，建立健全的執行機制，加強執法能力，以及開展國家安全教育。中央稍後會通過各種形式聽取香港社會各界意見，在深圳和北京舉辦座談會，呼籲各界積極參與及反映意見。

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張建宗稱，在確保香港市民現時享有的法定權利、權益、自由及核心價值受到充分保障下，以及「一國兩制」、「港人治港」及高度自治的實踐不變形、不走樣、不動搖的保證下，全國人大常委會制訂特區國安法，着實是保證香港長期繁榮穩定的良方，又反問奉公守法的市民及投資者何懼之有，呼籲市民要明辨是非，不要誤信謠言。

他稱，過去一年的修例風波和連串暴力事件，激進分子以「港獨」、「自決」之名，肆意破壞香港社會安寧，嚴重觸碰「一國兩制」原則底線，為香港帶來巨大衝擊，其行徑與「一國兩制」和香港，以至國家的長遠發展利益背道而馳。他強調，香港要向前發展及保持長遠國際競爭力，必須要符合穩定、安全和治安3個元素，否則再努力也只會徒勞無功。

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另外，他表示，近日有人發起學生反對國安立法的網上聯署，明顯是利用學生達到政治目的，強調任何人不應利用學校作為表達政治訴求的場地，更不應煽動學生於政治事件上表態或參與有關行動。呼籲社會各界就此要明確表示關注，並與學校合作，保護我們的下一代，攜手阻止政治入侵校園。

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責任編輯：郭詩詩