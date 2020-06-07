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【雷電交加】連夜暴雨港媽廚房疑「俾雷劈」　爐頭玻璃面碎裂網民助解開謎團

親子 12:55 2020/06/07

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連日行雷暴雨下，有港媽入廚房發現爐頭玻璃面疑被「雷公」震碎。

本港自6日凌晨開始下暴雨行雷，天文台發出3年來首個黑色暴雨警告信號，造成多區水浸，至今日早上暴雨持續，天文台今早一度發出紅色暴雨警告信號。有港媽廚房更疑似「俾雷劈」，一整個爐頭玻璃面碎裂，疑似被「雷公」震碎，並拍下照片與網民分享。

一名育有兒子的港媽在facebook群組「on9仔女同盟會」昨日（6日）上載相片發帖文直言，「琴晚行雷行到震碎咗個爐頭！」從相片中可見，黑色的雙爐頭玻璃面幾乎整塊碎裂，邊角位更有部分碎片掉落。

爐頭公司︰咁多年都未聽過

港媽自言，「黑雨」過後一覺睡醒，入廚房時驚見僅使用了5年的爐頭慘況，「我都懷疑我對眼！」港媽有見及此，馬上打去爐頭公司查詢，獲回覆不明所以︰

佢話做咁多年都未聽過！

網民︰行雷期間全屋震一震

於是港媽向網上群組求證原因，網民雖大表驚訝，但認為當晚行雷閃電非常頻密，有人也在家感受到震盪，因此震碎爐頭玻璃面也不足為奇，「嗰下閃電同雷聲應該好近你間屋」、「琴晚係有一下成間屋震一震」。

過來人︰玻璃老化及長期受熱不均

有過來人網民解釋，應該是爐頭玻璃面老化，他曾試過，用了逾10年的爐頭有次開火就裂，獲維修師傅告知，

個爐頭噴火噴得唔平均，導致塊玻璃受熱唔平均，長期就一邊玻璃太弱，裂咗。

有人亦貼出相近款式的碎裂爐頭照片，並引述維修師傅指出︰「係入面谷爆㗎！」維修師傅建議，使用玻璃爐面的家庭，需定期使用牙籤為氣孔排氣，「全部氣孔兩星期通一次。」

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責任編輯︰王俊賢

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