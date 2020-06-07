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【港區國安法】葉劉淑儀料港區國安法不設追溯期　不宜安排陪審員審訊

社會 12:53 2020/06/07

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（經濟日報資料圖片）

全國人大會議早前通過《港區國安法》決定，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀相信港區國安法立法不會設追溯期；又認為將來審理涉及「港區國安法」案件，負責審理的法官不應該以國籍區分，惟不適合安排陪審員審訊。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今早接受電台訪問時表示，按照普通法，刑事罪行並無追溯，相信「港區國安法」立法不會設追溯期；即使將來立法後，設立特別法庭審理案件，亦不是新鮮事物，英國早幾年亦曾設立特別法庭24小時審訊，以盡快處理涉及動亂的案件。

至於負責審理的法官國藉，葉劉淑儀認為，現時終審法院的海外法官與本地政治無關，即使本地法官卻會參與遊行、聯署，認為負責審理的法官是以修養劃分而非國籍；又強調立法後不相信會影響六四悼念集會，因人權、自由受《基本法》保障，又稱如「港區國安法」能夠盡早有細節，將可減少社會憂慮。

她及後稱，過去本港極少審理涉及國家安全的案件，加上陪審團可能會驚被「起底」，有很多不同理由拒絕參與審訊，認為審理涉及國家安全的案件認為不適合安排有陪審員審訊。

葉劉淑儀回應近期不少人續領英國國民海外護照(BNO)指，現時仍未有細節，除非英國大幅修改入境規例，列明毋需符合技能、從事短缺工種等要求，甚或表明接受35萬護照持有人，否則港人留英6年少取得居英權，期間孜需交英國稅項，又無法享受當地福利，難於當地生活。

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責任編輯：陳正怡

政治 葉劉淑儀 港區國安法 BNO

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