【明星物業】Angelababy上海7千呎豪宅意外曝光　跟黃曉明鍾情物業擁億元古堡

▲ 黃曉明和太太Angelababy投資有道。

現年31歲的Angelababy（楊穎），自跟黃曉明結婚並生有一子後，主力北上發展，在內地人氣高企，跟丈夫黃曉明同樣吸金力驚人。據知兩夫婦均鍾情投資物業，年紀輕輕的Angelababy，更在中港兩地都擁有過億元豪宅，更常不經常意社交平台分享家居靚相。

最近Angelababy有份主持內地綜藝節目《奔跑吧》第8季開播，Angelababy也在微博分享母親在女兒家中，道泡腳邊欣賞節目的照片，並留言：「泡泡腳 奔跑吧 媽媽」。

▲ 楊穎發布媽媽在上海豪宅看電視照，家中巨廳意外曝光。（取自微博）

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不過，網民卻把重點放在Angelababy在上海此間豪宅的面貌，從照片可見，楊母坐著的客廳，有巨型落地玻璃，可正面望向上海地標東方明珠搭，網民憑此估計物業應屬上海的黃金地段陸家嘴的四季匯。

▲ Angelababy曾分享家中一角，可見走歐式豪華風，並有巨型酒櫃。（取自微博）

此上海豪宅為獨立式物業，僅提供73個單位，有指是黃曉明結婚時送給楊穎的愛巢，單位面積共7000呎，價值逾億元人民幣。

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▲ 另一張相信屬楊穎的睡房梳妝檯所攝。（取自微博）

另外，向來愛貓的Angelababy，被發現大廳內放置一個巨型貓籠，超豪貓籠在廳中成為焦點，黃曉明事後也向傳媒表示，平時家中愛貓在廳中玩，晚上才睡在籠入面。

▲ 另一張Angelababy曾分享照片，相信屬家中浴室所攝。（取自微博）

夫婦愛投資物業

黃曉明跟Angelababy近年雖傳出婚變，但二人多次否認，更曾一起闢謠。事實上，兩夫婦出道以來投資有道，雙雙曾經打入中國百名名人收入榜。

夫婦又鍾情買磚頭，黃曉明本身便在北京、上海和青島都擁有超級豪宅。

▲ 黃曉明曾在家中為兒子組裝滑梯。（取自微博）

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早年黃曉明曾將家中豪宅一角曝光，當時他在家中組裝玩具滑梯，被發現家中大廳放滿小朋友玩具、擺設以及奶粉，兼可以容納結合滑梯、藍球架及鞦韆的套裝，豪宅大得可容納兒子的小型遊樂場！

▲ 豪宅大得可容納兒子的小型遊樂場！

另外，黃曉明與Angelababy於2015年結婚，被指婚前已在老家青島購入臨海小區的一棟豪華複式別墅，據知別墅極具歐洲風情，恍若古堡，當年價值逾億元人民幣。

▲ 楊穎曾購入香港西半山天匯單位，圖為天匯示範單位。（經濟日報圖片）

至於Angelababy本身亦鍾情投資物業，走紅後已在貝沙灣持有物業，兩年前曾以母親名義，以首置身份購入位於港島西半山逾億港元的「天匯」的其中一個單位。

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