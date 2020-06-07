黃偉綸：土拓署已著手修復加固現有海事設施　為風季來臨做好準備

▲ 香港仔南避風塘防波堤於山竹期間被巨浪沖擊致局部崩塌，現已修復。（擷自發展局網頁）

本港先後兩晚大雨連連，繼前日一度發出黑色暴雨警告信號，昨亦發出紅雨警告信號。發展局長黃偉綸表示風季將至，土木工程拓展署已著手修復及加固現有海事設施，及引進嶄新技術檢查海事設施，提升檢查工作的精確度和效率。

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發展局長黃偉綸今日發表網誌提到，本港風季來臨，前年「山竹」襲港期間，將軍澳海濱長廊受巨浪沖擊，部分欄杆及地磚損毀，而香港仔南避風塘的局部防波堤亦崩塌；土木工程拓展署海港工程部事後已於香港仔用「弱波石」加固受破壞部分，更有效抵禦海浪沖擊。

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土木工程拓展署海港工程部工程師鄭卓軒指，「弱波石」屬特別設計的預製混凝土組件，其形狀有如扭90度的「工」字，每件組件重約3.4噸，而組件間環環互扣，形成牢固的保護層，較天然石塊更有效抵禦海浪沖擊。

署方亦已於將軍澳海濱公園加建長約600米、高約1.1米的防浪牆，減低「越堤浪」對沿岸居民及設施的威脅；又於公園其中一個梯台的外圍入口處，加建了防浪牆，避免巨浪破壞附近的行人路和單車徑。

▲ 船頂激光掃描儀於水上發射扇形激光，測量地形數據，而多波束測深儀在海裡發射聲波，量度水底海事設施形狀。（擷自發展局網頁）

另外，土木工程拓展署亦已引進綜合多波束測深儀，及激光掃描儀測量系統，短時間內勾畫海事設施整體結構狀況，迅速找出損毀位置，提升維修效率。工程師唐沛詩提到，測深儀可計算出海事設施如海堤和防波堤在水底的結構形態，亦可透過掃瞄儀測量海事設施在水上的狀況，有效縮短檢查的時間。

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責任編輯：陳正怡