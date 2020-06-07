【觸目驚心】中學女生口齒不清舌頭不能伸出　醫生揭舌底藏囊腫大如滷蛋

▲ 嘉義一名初中女生發現舌頭下方，求醫後證實她的舌頭下方長了一顆約6厘米大的「上皮樣囊腫」。

台灣嘉義一名初中女生因發現舌頭下方出現腫脹，且舌頭無法伸出，說話像含着滷蛋般口齒不清，早前前往嘉義長庚醫院求醫。經檢查發現，她的舌頭下方長了一顆約6厘米大的「上皮樣囊腫」，幸經開刀取出後，目前她的舌頭已恢復正常，沒有復發跡象。

醫生：如此巨型的囊腫非常少見

據該院負責治療的耳鼻喉科主任徐正明醫生向台媒表示，常見口腔底部囊腫有兩種，一種是蛤蟆腫，另一種是皮樣或上皮樣囊腫。蛤蟆腫主要是由舌下腺所引起，少數由頷下腺所引起，發生率約每萬人中只有2個，病人舌頭下方口底處會出現柔軟及微藍色半透明腫塊，就像青蛙鳴囊的鼓起，在飯後會因為唾液分泌而更加清楚，而後逐漸消退，常見於年輕族群。

另外還有一些是屬於皮樣或上皮樣囊腫，穿刺抽吸物為豆沙狀，故俗稱「粉瘤」，顯微鏡下可見脫落上皮細胞、毛囊和皮脂腺等，好發於口底、頦下、耳下等部位，多見於兒童及青年，發生率更低到每萬人不到1個，這位女學生可以長到這麼大的囊腫更是非常少見。

手術方式可從口腔或頸部進入

徐正明醫生指，以上兩種口腔底部囊腫病人，都會因為口腔底部的囊腫體積變大使得舌頭抬高，進而影響言語及吞嚥功能，目前手術治療方式可以從口腔或是頸部進入，但囊腫越大越難處理。這次女學生的個案則採用從口腔進入的微創手術方式，避免頸部傷口造成疤痕，除病人說話及吞嚥功能皆不受影響外，同時也兼顧到病人的臉部美觀。

徐正明醫生表示，於臨床上觀察女性病人較容易因為害怕或害羞而延誤就醫，他提醒其實口腔的腫塊仍有機率可能是口腔癌或是唾液腺癌，所以若有類似的情況，應盡速就醫，以免耽誤病情。

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責任編輯:羅嘉欣