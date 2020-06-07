【暖心時刻】5歲黑人女童哭問會否開槍射殺　白人警單膝下跪安慰︰我來保護你

▲ 美國一名5歲黑人女童在示威請願期間因害怕警員開槍而哭泣，警員見狀上前安慰。

美國黑人佛洛伊德（George Floyd）遭白人警員壓頸致死一案，引起全國種族歧視示威，部分地方爆發騷亂，令美國有不少黑人小朋友留下心理陰影。其中在德州休斯敦日前一次示威期間，卻出現了白人警員安慰黑人女童的溫馨一刻，女童爸爸將片段上載至社交平台獲瘋傳。

據美國休斯敦當地媒體報道，女童與父母在當地示威期間，爸爸拍攝到女兒與警員窩心對話的一幕。片段中5歲黑人女童Simone Bartee在街頭哭泣，向一名白人男警員邊哭邊說︰

你會開槍射殺我們嗎？

白人警員聞言即單膝下跪，擁抱女童安慰說︰

我們來保護你的，好嗎？我們絕對不會傷害你的。

警員並向她表明可以抗議、參加聚會，「也可以做你想做的事，只要不作任何破壞。」

▲ 本身也是一名爸爸的白人警員，單膝下跪安慰黑人女童。（twitter影片截圖）

女童爸爸︰好警察的榜樣

女童爸爸將片段上載至社交平台twitter，指出一名白人警員注意到其女兒正在哭泣，故特意上前安慰。女童的父母其後接受訪問時提到，對該警員最印象深刻是，他將手臂放在女兒身上，場面令人感動。

他無必要這樣做，他可以像其他警員一樣看著她，但他卻上前安慰，證明他真的關心我們女兒的安全和感受。

Simone憶述當刻感受時，坦言當時見到該名白人警員上前感到「有點害怕」。爸爸指該名警員透露自己也是一名爸爸，故明白孩子的感受。他感謝該名警員成為好警察的榜樣。

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責任編輯︰林綺玲