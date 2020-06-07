觀塘公共運輸交匯處最快明年啟用　設全港首個室內巴士候車區

▲ 每個候車區設有兩度閘門，每度閘門的頂部設有智能巴士靠站感應器，可因應巴士上客或落客的需要，開啟相應的候車區閘門。(市建局)

觀塘市中心重建項目正在進行，市建局行政總監韋志成表示，計劃中的全港首個附設室內巴士候車區的公共運輸交匯處進度理想，預計最快於今年第四季完成驗收後，便可交付政府籌備啟用，預計在2021年第一季開放給市民使用。乘客屆時可進入室內巴士候車區等候上車，無需逗留在巴士停泊區候車，避免吸入車輛廢氣。

韋志成今日（7日）發表網誌，指觀塘市中心公共運輸交匯處面積達到1.5萬平方米，而興建地點放於整個主地盤項目的正中央位置，便利穿梭往來市中心的市民，有助強化觀塘市中心作為九龍東交通樞紐的角色。他解釋，公共運輸交匯處是觀塘重建項目的其中一項重要建設，以重置之前分佈於裕民坊、仁愛圍、同仁街一帶，以及周邊地區的多條巴士線及小巴站，而觀塘市中心有逾100條巴士及80小巴路線途經，或以此為終點，但過往的舊區設計，道路網絡缺乏效率，容易出現交通瓶頸，以致塞車。

▲ 巴士總站設24小時行人通道及8個室內空調候車區。(市建局)

交匯處落成後，將會是全港其中一個面積最大的有蓋公共運輸交匯處。惠及每日接近100萬往返觀塘上班、上學以至轉車至不同目的地等更廣泛的人口，他形容對促進整個東九龍區的人流、物流以至地區經濟有莫大的裨益。交匯處將設上、下兩層，分別為巴士總站及小巴總站，如採用傳統有蓋巴士總站的並排式佈局設計，設多條並排的停車坑道供巴士停泊，由於巴士站的抽風系統未必能及時抽走巴士的廢氣，以致車站內的溫度較高，影響候車者舒適度。不過在新項目下，巴士總站改成環型設計，中央部分只用作泊車，8個巴士候車區改為環繞總站四邊佈局，並進一步與商場的室內空間整合，成為全港首個設有空調巴士候車區的巴士總站。

韋志成續指，乘客可進入室內巴士候車區等候上車，避免吸入車輛廢氣；前往或離開巴士停泊區時，亦毋須橫過行車道或月台，減低發生交通意外的風險。候車區內會提供座位和無線網絡服務。另外，為配合智慧出行，每個候車區設有巴士靠站感應器，並與候車區閘門系統連結，當巴士靠站時，感應器可因應巴士上客，或落客的需要，開啟相應的候車區閘門。小巴總站內亦會撥出3個可容納小巴充電裝置的位置，並重新設計供電設施的配置，以預留足夠的電力及相關基礎設施配套。

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責任編輯：蘇文軒