林超英解構連日暴雨皆因非一般低壓槽　歷史上兩次嚴重傷亡雨災亦有關

▲ 天文台前台長林超英指，過去1966年「六一二雨災」及1972年「六一八雨災」，均是因相關非一般低壓槽，造成嚴重山泥傾瀉和引致重大傷亡。（經濟日報資料圖片）

本港受一道低壓槽影響帶來連日大雨，周六凌晨更暴雨加雷電，天文台發出今年首個黑色暴雨警告；至今日清晨暴雨再來襲，至7時30分，改發紅色暴雨警告信號。天文台前台長林超英解構，近日是本港6月典型低壓槽天氣，惟此時期屬非一般的低壓槽，北方較涼空氣南下遇上暖濕空氣，因而引發很集中的暴雨。

天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨，而明日繼續影響華南，本港今早普遍錄得超過80毫米雨量，西貢、沙田及大埔的雨量更超過150毫米，香港境內錄得超過11000次雲對地閃電。

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中文大學地理及資源管理系客座教授、天文台前台長林超英於其社交網站專頁撰文，解構為何本港連續兩天下大雨，形容情況確是香港六月典型的低壓槽天氣，而此時期華南的低壓槽非一般低壓槽，即北方較涼的空氣間中能夠來到南方，於香港附近遇上熱帶北上的暖濕空氣。

他進一步解釋，低壓槽同時有冷或暖鋒的性質，兩股空氣碰頭於矛盾和衝突中激出很集中的暴雨，這種特別的低壓槽稱為「梅雨槽」，過去1966年「六一二雨災」及1972年「六一八雨災」，均是因相關的天氣形勢，造成嚴重山泥傾瀉和引致重大傷亡。

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林超英稱，梅雨槽於6月初期於華南、中下旬轉移到華中，至6月底、7月初影響日本，日本氣象界也有「梅雨 baiu」的專有名詞。

▲ 本港今早8時半受強對流天氣影響，圖中強對流天氣圖像透過分析不同波匝紅外光頻道，探測大範圍強對流天氣的出現，有助監察暴雨的發展。（擷自天文台網頁）

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責任編輯：陳正怡