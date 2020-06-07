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【天王爸爸】黎明重返TVB森美Do姐爭合照　暖爸Leon為湊女每晚準時睡覺

娛樂 15:52 2020/06/07

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

黎明依然保養得宜。

TVB大騷《萬眾同心公益金》昨晚（6月6號）舉行，不少名人及歌星、藝員參予為慈善山力，兩位天王級巨星劉德華和黎明更罕有現身，其中劉德華錄影演唱片段呼籲捐款，另一天王黎明以公益金大使身份，更是事隔多年重度返回TVB，天王駕臨，令錄影廠多位藝人爭相邀合照。

黎明（Leon）昨晚閃現將軍澳電視城，出席籌款騷節目《萬眾同心公益金》，作為公益金大使的Leon，在開場便唱出「公益金」的主題曲，之後又跟多位總理呼籲各界捐款，同心抗疫。

黎明昨晚罕見重返TVB電視城為公益金演出。（東星圖片）

【齊心抗疫】黎明分享朋友兒子功課　學童盼疫情早日消失回校見同學

另一天王劉德華則以錄影形式，唱出名曲《如果有一天》，可惜的是，華仔跟Leon未有機會再度同台。

Do姐即捉著黎明合照。（取自IG）

「明福俠」Leon駕臨TVB電視城，可說極為罕有，即時成為TVB各藝人的集郵目標，任司儀的鄭裕玲（Do姐）、森美、黎芷珊及陸浩明（6號）成功集郵，並陸續在社交平台分享。

陸浩明期待可跟Leon合作。（取自IG）

【齊心抗疫】黎明楊千嬅領寰亞群星為市民打氣　以《香港地》勉勵港人共度疫境【有片】

 Do姐留言：「Long time no see﹗ #黎明」。森美亦指：「唔好講笑 張相令我諗返起 我剛剛出道 美好的歲月 #第一次合照！」。

黎芷珊則寫道：「黎明真係幾時都咁靚仔！ #公益金 #萬眾同心公益金 #longtimenosee #emcee #黎明」。陸浩明就分享：「完show啦，今日Leon出現一廠呀仲出現咗求合照人龍 同黎生合照係做公益金最大嘅福利 好想睇明福俠嘅片。」

森美說憶起初出道日子。（取自IG）

另外，蔡思貝、陳詩欣及歌手施匡翹見到天王，亦甚為興奮，雖未有機會合照，也離遠用手機自拍，藉此跟天王同框。

現年53歲的黎明，自2018年3月被揭跟曾擔任A Music營業部經理的Wing交往，同年4月Wing為Leon誕下女兒。

黎芷珊大讚Leon靚仔。（取自IG）

【天王爸爸】貼地黎明到嬰兒店買禮物　好爸爸Leon每晚準時陪囡囡睡覺

當時Leon在社交平台分享喜訊，指「兩個經歷過離婚的人，有機會走在一起已是一種緣份，有了小生命更將令我成為父親，並帶我進入人生中另一階段。」

黎明曾在facebook公開公開女兒相片，並指「我的女兒，.平凡是她的運氣！」從相中所見，黎明女兒面圓圓及單眼皮，樣子頗似黎明。

Leon曾分女兒照片。（取自facebook）

Leon愛低調寧留家湊女

黎明雖貴為天王巨星，但有指Leon個性愛低調，向來不喜交際應酬，自成為爸爸後，更是深居簡出，除工作以外，都是留在家中湊女。

Leon曾被捕獲隻身買嬰兒用品。（取自微博）

Leon去年為容祖兒《Pretty Crazy》擔任嘉賓，期間黎明在台上笑道：「現在是10:52分，我平時演唱會10:30便完，現在應該陪女睡覺。」此番話証實Leon為女兒更變住家暖男。

Leon又曾被網民野生捕獲，沒有帶同助手或工作人員，隻身到達某嬰兒用品店，為女兒挑選禮物，盡現父愛。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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