【港區國安法】港府明辦網上研究會　張曉明將作主題演講

全國人大上月通過「港區國安法」，將交由人大常委會處理。港府將於明天（8日）舉行網上研討會，就立法對維護國家的主權、安全和發展利益作探討。

今年為《基本法》頒布30周年，港府將設網上研討會，回顧《基本法》歷史及實踐，同時亦會探討「港區國安法」，對維護國家的主權、安全和發展利益，以及保障香港長期繁榮穩定和確保一國兩制行穩致遠的重要性。

網上研討會分主題演講及對談環節，特首林鄭月娥會先致辭，之後分別有港澳辦副主任張曉明、基本法委員會副主任張勇就《基本法》、一國兩制和國家安全課題發表主題演講。

至於對談環節就會由基本法委員會副主任譚惠珠主持，與前律政司司長梁愛詩、香港大學法律學院教授陳弘毅探討《基本法》的。

網上研討會將於明午3時至6時在網上播放，市民可登入webcast.info.gov.hk或到政制及內地事務局的Facebook專頁觀看直播。

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責任編輯：陳宛彤