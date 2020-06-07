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【妻子的浪漫旅行】蔡少芬憶洪欣曾斥張晉是壞人　黎姿盼Ada對老公多溫柔

娛樂 16:13 2020/06/07

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蔡少芬跟張晉素來是模範夫妻。（樂天派工作室）

蔡少芬（Ada）日前演出參內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第四季，並暫時離開老公張晉身邊，與其他藝人太太組成「妻子團」遠赴外地旅行。在剛播出的一集，Ada在出發前接受了一項任務，為張晉製造一個神秘驚喜。

為了讓兩夫妻重拾拍拖的浪漫時光，她在家中天台搭起帳篷，特設「芬芬理髮店」為老公洗頭剪髮，嚇得張晉又驚又喜。

「髮型師」Ada瞞著張晉先到天台準備好帳篷及各種理髮用品，再沖好咖啡邀請張晉上來「芬芬理髮店」，當得知將被老婆任人魚肉時，張晉嚇得大叫出來，最後仍乖乖就範。

Ada要向老公施「髮術」。（樂天派工作室）

Ada表現雞手鴨腳，幫老公塗洗頭水時，卻拿錯了護髮素，再用水喉幫張晉沖水時，噴到他一臉都是水，張晉無奈地表示：「救命呀，這個水應該是上次洗地殘留的水。」

洗好頭後，Ada 先幫老公設計好髮型，然後大剪一揮，最終剪出了All Back束小馬尾髮型，總算過關！

這對模範夫妻在剛認識時曾剪出愛火花，Ada憶述：「第一次幫他剪頭髮是因為他頭髮染壞，髮尾開叉了，當時他頭髮很長，金頭髮的。」當時張晉正追求Ada，卻因「金毛」髮型慘遭Ada的閨密洪欣反對，指他是『死飛仔』，叫Ada不要選他。 

蔡少芬將演出內地真人騷《妻子的浪漫旅行》。（樂天派工作室）

節目中另一個任務是要求他們致電給圈中好友，講出對兩夫妻的印象及感覺。與張晉兩夫妻份屬好友的李克勤大彈 Ada 的「港普」，並給香港藝人很多信心。

與 Ada 姊妹相稱的黎姿亦在電話中大讚他們是金童玉女，問到兩夫妻的缺點時，黎姿打趣道：「張晉是100％的好老公，反而 Ada 真的要溫柔點，說話小聲一點，現在的她少少『殘雞』，講話很激動。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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