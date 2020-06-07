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【港區國安法】港府強烈譴責罷工罷課公投　呼籲市民支持立法

政治 16:13 2020/06/07

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（資料圖片）

「港區國安法」立法在即，有團體發起罷工罷課公投，反對立法。港府今日（7日）發聲明表示強烈譴責，呼籲全港市民充分理解及堅定支持立法工作。

政府發言人表示，維護國家主權、安全和發展利益是對香港的憲制要求，亦是特區的職責所在，關乎全體香港居民的切身利益，強調從國家層面制訂法律，是合憲、合法、合情、合理。

發言人又提及近年有人公然鼓吹港獨、自決、公投等主張，批評是明顯破壞國家統一、分裂國家活動，並且是挑戰《基本法》及一國兩制，不但破壞香港的法治和秩序，更危害國家主權、安全、發展利益，強調公投既無憲制基礎，亦無法律效力，罷工罷課公投明顯是利用學生達到政治目的。

發言人形容，罷工罷課公投是故意誤導甚至煽動學生，全社會應與其劃清界綫，家長及老師應好好保護下一代，勸喻年幼子女和學生不應參與，攜手阻止政治及歪理入侵校園。

發言人更稱，特區政府堅定支持並全面配合全國人大通過的決定，任何人或組織採取極端手段威逼特區政府，都不會得逞。

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責任編輯：陳宛彤

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