【高糖陷阱】18歲女生日飲兩杯珍珠奶茶　高血糖暈倒搶救5日救回一命　

▲ 奶茶的含糖量高，要適量飲用。

炎炎夏日不少人都喜歡飲珍珠奶茶等台式飲品，但要慎防高糖陷阱。上海一名18歲女生「嗜奶茶如命」，每天要喝2杯珍珠奶茶，逐漸開始出現口乾、多尿等症狀，今年5月初更突然暈倒，被家人送進ICU搶救，昏迷了5天才逐漸恢復意識。

綜合内地傳媒報道，女生的媽媽表示，女兒很喜歡喝奶茶，最近天氣變熱，女兒最近一個月以來，每天都要飲用兩杯高糖飲品，其後逐漸開始出現口乾、多尿、噁心等症狀，5月初突然昏迷不醒，家人立即將她送到醫院搶救。

醫生初步估計女生是因為高血糖而導致昏迷，檢查後發現，女生的檢查報告幾乎都是標紅的危險值，「高血糖高滲透壓昏迷合併酮症酸中毒、休克、橫紋肌溶解、腎功能衰竭……」經過搶救後脫離危險，但女生昏迷5天後才逐步恢復意識。

負責急救的醫生表示，除了該名女生外，最近還有3宗類似個案，這些患者都是體重超重、平時不控制血糖或者不知道自身有糖尿病，一旦發展到高糖高滲或者酮症酸中毒，病情十分危重，若得不到及時救治會有死亡風險。

深圳市品質消費研究院早前檢測了市面上的珍珠奶茶含糖量，其中一款波霸奶茶總糖含量最高為9.30g/100g，假設以每塊方糖重4.5g計算，該杯波霸奶茶總含糖量約為13.5塊方糖量。

根據指引，成年人需要控制添加糖的攝入量，每天攝入不超過50克，最好控制在25克以下。不過，往往一杯奶茶的含糖量，已經超出了成年人一天的可攝入量。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣