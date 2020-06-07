【新冠肺炎】祿泉樓聯悅樓逾3千化驗樣本均呈陰性　尚有3戶祿泉樓居民失聯

▲ 沙田瀝源邨祿泉樓群組，至今累計有7名住戶先後受到感染；截至今午四時，中心已收回1,382名祿泉樓居民的深喉唾液樣本瓶。（資料圖片）

今（7日）日是連續第3日零本地感染，上一宗本地個案屬沙田瀝源邨祿泉樓群組，至今累計有7名住戶先後受到感染；衞生防護中心指，截至今午四時，已收回1,382名祿泉樓居民的深喉唾液樣本瓶，當中9個因為樣本滲漏需要再次提交，另1,373個樣本中，有兩個為已公布的陽性個案，其餘樣本均呈陰性反應。

中心續指，截至今午四時，在警方協助下成功聯繫多一戶居民並確定他們已於四月前遷出祿泉樓，惟目前尚餘3戶居民失聯，未知涉及人數多少，中心強烈呼籲及敦促仍未能取得聯繫的人士盡快根據已發出的醫學測試令聯絡中心人員，並向中心提交其樣本，以便盡早進行檢測。

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此外，祿泉樓群組最早確診的34歲女病人，其2名病毒檢測現弱陽性的女同事，均居於葵聯邨聯悅樓，中心指截至今午四時，共收回及檢測2,109名葵聯邨聯悅樓居民的樣本，沒有樣本呈陽性反應。

中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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責任編輯：鄧凱文