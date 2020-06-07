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【口罩供應】狄志遠就團隊為小學供應口罩數量不達標致歉　解釋生產遇上困難

社會 16:33 2020/06/07

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狄志遠表示，在生產兒童口罩時遇到困難，機器運作不順利，令產量未能達標。（冼偉倫攝）

全港小四至中二學生明日（8日）復課，教育局早前向學界「引薦」新思維創黨主席、家庭教育學院總監狄志遠的「SOSo Mask」團隊，為全港資助小學供應110萬個中童口罩。狄志遠表示，現只可承諾供應37萬個中童口罩予津貼小學議會，數量比原本計劃少三分一，為此致歉，但相信可應付復課初期的需求。

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狄志遠解釋，在生產兒童口罩時遇到困難，機器零件不配合，生產運作不順利，以至造成大量浪費，每日只成功生產到大約1,000個兒童口罩，令口罩產量與預期有落差，亦未能保證日後的生產數目，在知悉情況後，已盡早向津小議會坦白及致歉。

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他指，已收取了資助小學校長會三分一訂金，現時已完成原定目標的三分一，強調兒童口罩生產線目前仍有運作，因此之後不會再向議會供貨，對於個別學校退訂的安排，會由議會跟進；而團隊亦曾與教育界及局方商討，口罩的生產量減少，但認為現時市面能夠購買口罩，加上政府有派發可重用口罩，估計學校在開學階段有足夠口罩。

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記者：陳曉瑩

家庭教育 小學 教育局 口罩 學校

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