【新冠肺炎】機構調查指近6成家長認為子女就復課安排感壓力　為子女調整作息時間成家長最關注問題

▲ 香港家庭教育學院一項調查發現，近6成家長認為子女就復課安排感壓力，但同時有超過8成認為子女對復課感開心。（冼偉倫攝）

新冠肺炎疫情放緩，教育局早前安排全港學校分階段復課，其中小四至中二將於明日（8日）復課。有機構早前調查一項有關「子女復課的家長意見調查」，發現近6成家長認為子女就復課安排感壓力，有5成家長認為子女作息時間是復課後最難適應的地方，但同時有超過8成認為子女對復課感開心。

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香港家庭教育學院於5月21日至6月2日進行一項關於「子女復課的家長意見調查」，以電話隨機訪問615名有子女就讀中小學或幼稚園的家長。調查結果發現，約58%家長認為子女就復課安排感到壓力。調查亦問及家長認為子女復課後最難適應的地方，結果顯示首先是作息時間，佔52%，其次為學習進度，佔約26%，及人際關係，佔約12%。

調查又發現，約51%受訪家長主要協助子女調整作息時間、其次為在家備課，佔約27%，及參加補習班，佔約7%；當問及家長認為子女對復課是否感到開心，發現約84%家長認為子女對復課感到開心，當中更有超過兩成半家長感到非常開心；即使疫情未結束，仍有54%家長表示不擔心子女復課。

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兒子就讀中一的鄭女士表示，兒子於疫情前每天早上約6時起床，但停課期間已完全打亂作息時間，每天延至10時起床，至半夜12時才睡。她表示復課在即，「今晚會提早叫兒子睡覺」。鄭女士又指，疫情期間利用網上學習的效果不太理想，一小時的課堂往往會濃縮至約45分鐘，擔心影響兒子的學習進度，故此對復課感到開心，不過，她稱兒子就讀的中學已安排於復課後一個月考試，即7月8日，她指兒子曾擔心停課多月會影響考試成績，不過安慰自己「仍有一個月時間追回進度」。

鄭女士稱，兒子是乘搭地鐵上學，來回時間約1小時，她認為近日疫情受控，對於復課不感憂慮，但會提醒兒子每日戴口罩及與同學保持適當距離。

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香港家庭教育學院總監狄志遠表示，調查結果反映為子女調整作息時間是家長較關注的地方，子女可能長時間沒有跟隨較有規律的生活時間表，容易養成日夜顛倒和沒有生活規律的良好習慣。他建議，家長可為子女設定有規律的生活時間表，亦建議在子女就寢前一小時盡量避免他們使用電子產品，尤其智能電話，及避免子女有多於三十分鐘的午睡，影響晚間睡眠。

狄志遠又認為，子女會感到壓力可能是因為長時間沒有上學，擔心難以適應校園生活，包括調整作息時間、追趕學習進度以及與同學相處，因此建議家長可以多正面鼓勵子女，每天花至少30分鐘與子女傾訴，了解他們上學的情況及困難。

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記者：洪芷晴