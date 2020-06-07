【新冠肺炎】新增一宗輸入個案 沒有病徵25歲女人由菲律賓返港

▲ 本港今日新增1宗輸入個案，至今累計有1,106宗確診個案和1宗疑似個案。（林宇翔攝）

今（7日）日是連續第3日零本地感染，不過衞生防護中心公布，截至今午4時，本港新增1宗輸入個案，至今累計有1,106宗確診個案和1宗疑似個案；新增患者為一名25歲居於菲律賓的女子，她於昨日返港後前往亞洲國際博覽館作病毒測試並確診，直接送往瑪嘉烈醫院留醫，期間一直沒有病徵。

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衞生防護中心早前稱，由6月起，會繼續以新聞稿公布輸入性及相關確診個案的資料，並就源頭不明的確診個案舉行新聞簡報會匯報詳情。

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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責任編輯：鄧凱文