【中伏飲食】觀塘連鎖餐廳凍檸茶「加料」大曱甴　港男：咁大個仔第一次遇到

▲ 凍檸茶「加料」大曱甴。

外出用餐最講究餐廳的乾淨程度，有網民分享自己的中伏經歷，他在觀塘光顧了一間連鎖的西式餐廳，並點了一杯凍檸檬茶，豈料凍檸檬茶中漂浮一隻超大隻曱甴，令他大感嘔心，立即離開。

該名網民今日（7日）在「中伏飲食報料區」發帖，分享了自己的中伏遭遇，他上傳了一張相片及一條短片，並留言指

成世人咁大個仔第一次遇到成隻曱甴浸落杯凍檸茶比人飲，即走唔食！

從相片可見，涉事的凍檸茶中，明顯可以見到一隻曱甴浸在中間。該名網民又拍攝短片，並將曱甴撈出來，清晰見到曱甴相當大隻。

帖子引起網民熱論紛紛，有網民形容如此大隻曱甴相當令人嘔心，並指曱甴浸在凍檸茶中，好似「浸藥酒」。也有人估計，檸檬茶所用的檸檬，可以提早已經放入杯子中，估計曱甴爬入杯子偷食檸檬而不被人發現。

也有網民對餐廳的衛生感到失望，指如此大隻曱甴，即使負責酒吧的職員察覺唔到，負責上菜的職員為何都沒有察覺到，更留言指涉事網民很好彩，因為幸好沒有飲用，如果戳了檸檬再飲，相信涉事網民可能要洗胃。

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責任編輯:羅嘉欣