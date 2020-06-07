【空姐變大媽】網戀「空姐」豪擲10萬從未見面　戇男報警揭對方真身是「大媽」

▲ 不少男士都希望擁有一個「空姐」女朋友，然而卻有騙徒利用這種想法來進行詐騙。

不少男士都希望擁有「空姐」女朋友，然而卻有騙徒利用這種想法來進行詐騙。浙江杭州一名男子，早前在網上社交平台上認識了一名聲稱任職「空姐」的女子，他更先後為女方花費了逾10萬元人民幣討歡心，但對方始終拒絕見面。男子思疑之下決定報警，最後揭發「空姐」在現實中竟是一名「大媽」。

聲稱於上海某航空公司任職

綜合內媒報道，男事主早前在「抖音」上認識了一名自稱在上海一家航空公司任職「空姐」的何姓女子，並深深被她在照片中的出眾外貌及火辣身材所吸引，隨即展開追求，兩人並成功在網上發展成情侶。

由於女方過去曾經拍下自己的身份證予男事主，男事主一直對女方的身份深信不疑。兩人交往短短兩個月間，女方更以增值遊戲費用、匯款給她買衣服等理由，先後從男事主騙取了逾10萬元人民幣。

大媽承認照片經修飾

不過，男事主不斷提出見面要求，卻一直遭到女方拒絕。男事主大失所望，對女方的感情開始變淡，並打算索回此前對女方所付出的金錢，後來他終於醒覺自己可能被騙，遂報警處理事件。

警方近日終查出女方的行蹤，並把她帶返派出所調查，男事主聞訊亦赴派出所見見對方，沒想到女方竟是一名年約40歲的大媽，與「空姐」根本風馬牛不相及。女方事後供述，「抖音」及身份證上的照片都是她找人修飾的。目前，女方已因涉嫌詐騙被警方刑事拘留中，警方正調查事件。

事件曝光後，有網民替當事人感嘆「花2萬租個空姐見一面不好嗎」，女網友則開玩笑「人傻錢多，姐怎麼遇不到這樣的男人(大哭)」。留言區也有一針見血的回覆，認為這樣的智商還找甚麼女人，先求活下來有口飯吃「也就不錯了」。

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責任編輯:王俊賢