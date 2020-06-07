【星二代】李嘉欣不懼黃雨一家三口遊船河　大美人拒做虎媽有意讓兒子從商

▲ 李嘉欣今日跟丈夫和兒子出海。

有「大美人」之稱的李嘉欣，跟老公許晉亨育有8歲的寶貝仔許建彤（Jayden），一家三口自去年底首次公開出席活動後，李嘉欣就不再如以前把愛子收起，並會在社交平台分享家庭照，今日雖然天氣欠佳，早上更一度有黃雨及紅雨警告，不過李嘉欣跟丈夫和寶貝兒子卻無懼風雨，一家出海享家庭樂。

今日李嘉欣在社交平台分享全家福照，她跟老公許晉亨及兒子許建彤（Jayden），一家三口出海遊船河。

▲ 李嘉欣在黑雨過的周日一家出海。(取自微博)

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雖然兒子去年曾曝光，不過嘉欣依然用用笑臉emoji遮著Jayden樣子，一家三口攬著笑容滿面合照，畫面溫馨。嘉欣都留言：「天氣不好，但三個人一起就好。」

李嘉欣自為許晉亨誕下兒子，鮮有把兒子樣子曝光，但隨兒子長大，她就不如以前低調，去年底一家三口更罕有地一同現身公開活動。

▲ 8歲的兒子面對鏡頭表現淡定。（東星圖片)

李嘉欣培育兒子多方面興趣

當時傳媒首次拍得許家小公子正面照，8歲的Jayden戴著眼鏡的Jayden，表現淡定非常，外表跟爸爸如餅印一樣，遺傳了父親的斯文氣質，同時又長有媽媽李嘉欣一雙大眼晴。

當時李嘉欣向傳媒表示，雖然兒子具「星味」，她卻沒想過當「星媽」，反而覺得兒子長大後有潛質從商。

▲ 今年2月疫情未全面爆發前，李嘉欣一家曾到北海道旅行。（取自微博）

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李嘉欣又大讚Jayden做事積極又正面，讀書成績好，她認為兒子將來有潛質做生意，但日後會尊重兒子未來的意願，她說：「讓他去做想做的事。」

嘉欣又指寶貝兒Jayden喜歡下廚、閱讀及研究歷史，更喜歡打高爾夫球，而兒子的對手就是父親許晉亨。

李嘉欣卻一心安排Jayden入讀男拔附小，希望他能學好中文。她又會教Jayden不可浪費，更曾帶他到劏房體驗，讓兒子學會惜福。

▲ 兒子曾在聖約翰堂演出。(取自微博)

JM入讀男拔後，李嘉欣亦培養兒子各方面興趣，她曾經強調自己不做虎媽，而是給予兒子發展興趣的空間，除了報讀勞作班，亦讓Jayden接觸高爾夫球、攀石、冰上曲棍球、游水、滑雪和騎馬等運動。

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