新同盟推薦3人參選立法會　挑戰區議會（第一）界別

▲ 新民主同盟通過推薦，范國威、譚凱邦及任啟邦（前排右起）出選立法會選舉。（新民主同盟Facebook）

立法會換屆選舉將於9月舉行，新民主同盟今日（7日）召開特別黨員大會，通過並推薦3人，分別是范國威、譚凱邦及任啟邦，參選新界東、新界西，以及區議會（第一）功能界別。

新同盟擁有19席區議會議席，議席多於提名俗稱「超級區議會」的區議會（第二）功能界別的門檻，但因黨內無人報名，而不派員出選。而參選區議會（第一）界別人士，必須為民選區議員，該界別議席並由民選區議員互選產生。

新同盟同時通過，授權執行委員會，於緊急情況未能召開特別黨員大會時，就選舉情形及最有利民主派爭取過半議席需要，必要時就新同盟正式參選名單作最後決定。

范國威為西貢區議員，同時亦是前立法會議員，因去年底的選舉呈請案而失去議席，譚凱邦為荃灣區議員，而任啟邦則是大埔區議員。

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責任編輯：陳宛彤