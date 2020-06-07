【抑鬱媽媽】童年被惡母毒打菜刀架頸致抑鬱　女兒榮升人母怕遺禍後代︰有把聲叫我傷害孩子

▲ 一名患抑鬱症的媽媽回憶童年在家暴下成長，不希望下一代像自己一樣。

在家暴下成長的孩子，身心發展會嚴重受創，甚至有機會患上抑鬱症。有患抑鬱症的媽媽在facebook專頁投稿，自揭童年時的不幸經歷，每日被媽媽以不同理由毒打，甚至叫她去做妓女，令她心靈大受創傷致患抑鬱。她希望以自身經歷去鼓勵同路人振作，並啟發家長不要向孩子施予暴力。

該名已為人母的女網民，在facebook專頁「生仔要考牌系列」匿名投稿，以回應上月一名抑鬱症女學生的文章，希望能鼓勵她努力面對將來。她回憶自己有個不快樂的童年，從小在暴力環境下長大，一直被媽媽視為「掃把星」。

一日一小打，三日一大打已經係平常事。

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毒打女兒後露出勝利笑容

媽媽常以不同理由去毒打她，例如自己心情不佳，就重提舊事作藉口打女；又經常比較某位同學的成績而責罵她，但當她的成績較佳，媽媽就隻字不提。

有次她測驗合格但較低分，也遭媽媽打到遍體鱗傷痛哭，當時有師傅到屋企送貨，師傅看見她楚楚可憐，但媽媽竟然露出一個勝利的笑容，令她感到心寒。

女兒洗澡 母突踢門痛罵︰去做雞

更甚的是，媽媽曾作出死亡威嚇，只因女兒做不到某件事情，便拿菜刀架在女兒頸上。媽媽更在女兒洗澡時，突然爆粗踢門痛罵女兒懶惰，不如去做妓女。

死八婆，懶到出汁，讀咩書呀，去做雞喇……

離家出走重過正常生活榮升人母

她明言，「肉體上嘅痛楚遠不及心靈上嘅傷害。」媽媽常對人說，女兒不是自己親生，令她一度信以為真，去找其他親人求證。由於長年被媽媽踐踏心靈，令她經常返學校哭泣發洩，同學也看在眼裏，在畢業紀念冊中留下字句，「原來我比同學嘅印象係經常喊。」

腦海閃現毒打畫面︰有把聲叫我對付孩子

終於有一次在媽媽發難的時候，她終於忍不住反擊，憤而離家出走約5年，只間中有回去陪爸爸食飯，慢慢她就忘記過去，過正常生活，後來也組織了自己的家庭，榮升新手媽媽。

不過，當孩子出世後，她的腦海開始浮現童年被毒打的畫面，還有聲音告訴她要用同樣方法去「對付」自己的孩子，令她非常害怕。

我好驚有一日我會控制唔到，而聽咗嗰把聲音嘅指示去傷害我嘅孩子。

2歲孩一句說話一個擁抱 助抽離幻覺

幸好在朋友建議下，她去看了精神科醫生，並約見社工做心理輔導。若干年後，現時情況總算穩定下來，只是定期仍需見精神科醫生和食藥控制病情。

她最感恩是孩子很乖巧懂事，當她腦海出現幻覺時，當時2歲的孩子像看得出，一個愛的擁抱、一句「媽媽唔好唔開心」，將媽媽從「幻覺」抽離，返回現實。

她在治療期間，學懂了凡事有兩面，雖然自身經歷不幸，但亦引領她要用心去照顧和愛護孩子，過一個正常的童年。

我希望我從前嘅不幸，可以轉化成我孩子嘅幸運，從而再令佢嘅下一代、一代一代嘅孩子都可以有著一個美滿幸運嘅童年。

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責任編輯︰林綺玲