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【再見忌廉哥】香港最紅貓店長忌廉哥「畢業」　主人道別：多謝14年來帶給大家歡樂

休閒 17:53 2020/06/07

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忌廉哥「畢業」赴彩虹橋生活。

香港最紅貓店長忌廉哥5月24日離世，其主人表示忌廉哥今日（7日）火化，有粉絲冒雨前往送別忌廉哥最後一程。忌廉哥曾是尖東一間報檔的貓店長，憑其又肥又圓的可愛外表成功擄獲不少街坊歡心，紅透尖東一帶，及外更成為香港貓明星，紅遍中外網絡，更曾殺入CNN 電視台做訪問。

忌廉哥官方fb「忌廉哥 與 忌廉家族」發帖表示，指忌廉哥已經「畢業」，前往彩虹橋繼續生活：

親愛的忌廉哥畢業了！

多謝你14年來帶給大家的歡樂，你總是那麼可愛，用獨有的方式守䕶着我們。

感謝大家對忌廉哥的關愛，看着他成長，分享生活點滴；直到今天，他往彩虹橋繼續生活了... 雖然十分不捨，不過我們深信他日定能再聚，再成為一家人。

粉絲送別最後一程。（相片來源：忌廉哥 與 忌廉家族）

忌廉哥是英國短毛猫，離世時已屆14歲高齡。忌廉哥可算是香港最紅的貓明星，最初與主人高氏夫婦於尖東報紙檔看店，及後愈來愈多粉絲冒名而來，只為見忌廉哥一面。

忌廉哥知名度遠至台灣、日本及韓國外，就連CNN、俄羅斯電視台及德國人氣博客也追訪牠的故事，更發行了不少人氣商品。及至2016年，報紙檔不敵高昂租金而結束營業，忌廉哥也順勢退休。

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責任編輯:羅嘉欣

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