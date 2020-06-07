【港區國安法】陳茂波再談美國制裁　稱實際影響非常有限

美國早前表示，將取消香港的特殊待遇，制裁香港。財政司司長陳茂波稱，所謂制裁的實際影響非常有限，對於香港保持國際金融中心地位，感到樂觀及充滿信心。

陳茂波今日（7日）撰寫網誌，稱美國藉對香港任出所謂的制裁，企圖干擾「港區國安法」的立法工作，但所謂的制裁措施，帶來的相關實際影響卻是非常有限。

陳茂波強調，香港是全球第三大美元外匯交易中心，為不少亞太區甚至國際企業提供各種投資、財富管理、貿易和結算服務，與全球經濟和金融體系緊密相連，任何衝擊香港金融制度手段，都會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大震盪，甚至削弱國際市場對使用美元及持有美國金融資產的信心，直言對美國本身也是風險極高。

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責任編輯：陳宛彤