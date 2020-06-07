【新冠肺炎】留學生學習活動嚴重受阻　近7成人感憂慮

▲ 嶺大一項調查顯示，近9成留學生認為其學習受到新冠肺炎疫情帶來中等至極大程度的影響。（資料圖片）

嶺南大學一項調查顯示，近9成來自26個國家或地區的留學生，認為其學習受到新冠肺炎疫情帶來中等至極大程度的影響，逾7成感到憂慮，14%更表示如果出現症狀，也不知道如何在所在地求醫。

嶺大研究生院於4月12日至5月1日期間，透過網上問卷訪問了583名來自非洲、亞洲、澳洲、歐洲、北美和南美洲，在26個國家或地區攻讀的國際或非本地大學生，調查進行期間，61%受訪者仍身處留學的國家及地區。

結果顯示，許多受訪學生認為新冠肺炎疫情已嚴重擾亂他們的學術活動，89.6%學生認為受到中等至極大程度的影響。至於受訪者在疫情中對學習經歷的滿意度，有近半數人（49.6%）表示對其院校當前的教學和指導安排感到滿意，大多數人（83.8%）仍希望返回目前就讀的院校繼續學習。

約7成半學生表示，從社交媒體及新媒體獲取有關新冠肺炎疫情的資訊，14%表示若出現症狀時，也不知道如何在所在地求醫。近半受訪者認為自己有感染新冠肺炎的風險。

約7成學生表示憂慮，因為大多數人在相關國家實施封鎖措施後，仍身處海外，遠離家鄉，他們均擔心在遠方家人的安全；4成半受訪者感到孤獨。

領導研究的嶺大副校長暨研究生院長莫家豪教授表示，疫情無可避免對世界各地留學生的身心健康帶來影響，大學應採取更多措施讓國際學生獲得正確的健康資訊和了解當地的社會和醫療支援系統，並加強他們在心理上應對疫症和未來與健康相關的問題。另外，大多數學生依賴社交媒體取得新冠肺炎資訊的情況令人憂慮，因為這類訊息可能是失實或誇大的，造成「信息流行病」（Infodemic），而這些失實資訊亦可能是學生感到憂慮的源頭。

莫家豪說，由於留學生可能不熟悉所在地的醫療服務，院校應更有系統地自動提供疫情和醫療的資訊，建議高等教育院校以除了用電子郵件外，可多使用手機即時通訊平台，或製作手機應用程式，與學生保持聯繫和提供疫情和醫療資訊等。而嶺大「健康、安全和環境委員會」早於本港疫情初期起，便經常通過電郵發放最新疫情、預防和醫療資訊給全體師生，讓即使不在香港的學生，也能得知最新和正確的資訊。

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責任編輯：馮琪雅