【險象橫生】連日暴雨山澗河水暴漲　大媽被拍到穿長裙於新娘潭涉水「留倩影」

▲ 網上近日流傳數張照片顯示有人疑似仍在暴雨下行山，甚至在山洪滿溢的情況下堅持涉水拍照，險象橫生。

本港近日暴雨連場，天文台昨日（6日）更發出3年來首個黑色暴雨警告信號，並錄得逾萬次閃電。然而，網上近日流傳數張照片顯示有人疑似仍在暴雨下行山，甚至在山洪滿溢的情況下堅持涉水拍照，險象橫生。

從網傳照片可見，照片中的瀑布受到暴雨影響，水流劇增，並從上游傾瀉而下，水勢如萬馬奔騰。而激增的水流亦讓步道被淹沒，但照片中亦有「龍友」在急喘的水流中，涉水架設三腳架及相機進行拍攝，現場甚至有小孩就站在急喘的水流邊上，舉起雙手狀甚興奮，附近相信是他的父母則無視現場的危險。

更令人咋舌的是，照片中一名大媽竟身穿一條性感藍色長裙，涉水「擺pose留倩影」，而在她身後正正是因暴雨而令水流變得急喘的山澗，未有察覺自己正身處水位暴漲的險境，從照片風景估計，現場應為新娘潭及照鏡潭附近。

照片曝光後，不少網民均質疑為何不能待天氣好的時候才行山，又表示萬一不幸出事，只會連累到拯救他們的救援人員。對於涉事拍攝的大媽，有網民諷刺指:「希望不是最後的照片」。

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責任編輯:王俊賢