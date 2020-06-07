暴雨連場水浸將軍澳馬游塘村　村民：水深至胸口電器均報銷

▲ 馬油塘村村民忙於善後工作。（黃傑偉攝）

暴雨連場，天文台今日（7日）一度發出紅色暴雨警告3.5小時，本港新界東部雨勢最大，多處地區有水浸報告，不少地方積水深至腳眼，其中將軍澳馬游塘村水浸情況嚴重，村內駿昇花園和尚賢花園為重災區，村民即使堆放了沙包，亦未能防止雨水湧入屋內，木板散滿一地，村內沙井更造成瘀塞而倒灌，村民紛紛忙於善後。

▲ 雨水湧入屋內。（圖片由馬油塘村村民李先生提供）

▲ 雨水湧入屋內。（圖片由馬油塘村村民李先生提供）

馬游塘居民李先生表示，指區內水浸十分嚴重，每逢雨季遁變澤國，有住戶水深至胸口，幸好沒造成傷亡，但不少電器均報銷，他認為村內水渠瘀塞，而造成水浸，希望渠務署多加留意。

【暴雨警告】連續兩日大雨水浸西貢村屋 住戶：小路變左條河

▲ 村民指，沙井因瘀塞而倒灌。（黃傑偉攝）

▲ 馬油塘村村民李先生。（黃傑偉攝）

另一名村民陳先生則指，居住村內5年多，每逢雨季均有水浸情況，但今早情況最嚴重，聽聞多戶均有雨水入屋的情況，今晨已一早致電渠務署求助，但批評渠務署只敷衍了事，最後要勞動消防員，清理塞於沙井內的雜物及樹葉，去水問題才得以解決。

天文台今早6時20分先發出黃色暴雨警告信號，約1小時後改發紅雨警告，11時時再改為黃雨，至中午12時半左右取消所有暴雨警告信號。

▲ 馬油塘村村民陳先生。（黃傑偉攝）

▲ 馬油塘村村民忙於善後工作。（黃傑偉攝）

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：黃傑偉