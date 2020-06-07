【新冠肺炎】再多1名病人康復出院　53名病人仍需留醫

▲ 醫管局發言人指，過去24小時，再多一名確診新冠肺炎病人出院。(資料圖片)

新冠肺炎疫情未止，醫院管理局發言人指，截至今日（7日）中午12時，過去24小時有一名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1055），至今共有1049名確診或疑似病人康復出院。

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負壓病房使用量方面，目前公立醫院已啟用651間負壓病房，合共1211張負壓病床，現時共有53名確診病人分別於9間醫院留醫，其中2人情況危殆（個案編號：595和1084），其餘51人情況穩定。



醫院管理局示將會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

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責任編輯：郭詩詩