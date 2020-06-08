興德新學年易名推5G智慧校園　打造比直資更優質Happy School

▲ 興德學校將於9月正式改名為「圓玄學院陳國超興德小學」，屆時將換上新校服及校徽。（林宇翔攝）

曾爆出「影子學生」醜聞的屯門興德學校，圓玄學院於2年前入主校董會改善學校管理工作，其間捐款逾100萬元進行校園改善工程，將於9月新學年正式改名為「圓玄學院陳國超興德小學」。

去年走入「風眼」的新校長賴子文抱着「一個都不能少」信念，逐漸帶領師生走出校政風波陰霾，未來更銳意將興德打造成「比直資學校更高質素」的津貼「Happy School」，將推出5G智慧校園計劃及提高外籍教師比例等。

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興德學校校監湯修齊表示，自2018年8月圓玄學院正式接管興德校董會，改善人力資源及行政管理，圓玄學院主席陳國超已捐出逾100萬元進行校園改善工程；同時為尊重學校在60多年前由屯門3條村建立的歷史，新校名將保留「興德」二字，新校徽下方亦會保留象徵三條村的標誌，新校名及新校徽將於今年9月1日正式使用。

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湯修齊指，初時忙於改善管理層，且需兼顧不同持份者對舊校名的情懷，最終用了2年才完成改名程序，比想像中長，期望學校改名後會有耳目一新的感覺。

新任校長賴子文透露，去年接任興德校長時，辦學團體委派他的任務，是要將興德轉為直資學校，但他不希望有學生因為無法交學費而不能入讀，故向辦學團體作出了一個巨大的承諾，他會將興德變成一間「比直資更高質素的津貼學校」。

曾任長洲國民學校校長15年，賴子文亦是資助小學校長會前主席，他上任後隨即發現興德有其地理優勢，「學校可借用比鄰的嶺南大學標準游泳池及運動場，所節省資源可用於改善教學。」他並將學校定位為一間不會放棄提升學業、有質素的「Happy School」。

▲ 學校將推出5G智慧校園計劃，及逐漸提高外籍教師比例至兩成或以上。（由學校提供圖片）

賴子文透露，學校將於2020/21學年推出多個項目，重點項目是學校將成為中移動本港首間「5G智慧校園」，學校硬件將提升至類似「智能家居」，舉例如根據陽光自動開關的智能窗簾，並將STEM教育融入日常生活、訓練學生創造及思考能力，以及學習編寫程式。

賴子文曾加入防止學生自殺委員會，他指出升中是其中一個重要關口，該校去年已設計校本的科學課程，與初中綜合科學科有連貫性，相信有助學生日後掌握中學生活模式、減輕壓力。

學校亦正興建實驗室及陶藝室，後者可讓學生透過製造陶瓷，聯繫社區上不同人士例如長者；並計劃逐漸提升英文母語教師比例至兩成或以上，擬增聘4名外籍教師，每年共涉及約160萬元，並正聯絡嶺大英文系學生來學校交流，「讓學生在不知不覺間學會知識及提升學習效能，過程不希望造成壓力。」

▲ 賴子文（左）分享上任興德校長近一年，令整個教師團隊能「齊齊整整」過渡至下學年，形容「經歷過失敗的成功最可貴」。（林宇翔攝）

賴子文坦言，以往該校收生壓力較大，屯門區下學年減少400名學生、整體減開17、18班，目前興德已獲當局批准回復至開4班小一，比去年多1班，而上周放榜的小一統一派位，甲部報讀興德的人數竟多到「收唔晒」，意味不少人跨區報讀，校方冀9月能維持開4班小一。

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他亦透露，過去兩周吸引到逾10名學生叩門插班，以小一升小二學生為主，包括以前「派咗唔嚟」，或就讀區內名校、成績優異的學生。

▲ 興德學校於2017年被揭涉及製造「影子學生」等連串校政風波，轟動一時。（資料圖片）

學校何以在一年內出現重大轉變，賴子文說，他經常將「一個都不能少」掛在嘴邊，對教師說：

你們全部都是我的家人，學生是我的子女，家長與我們一同管教（學生）。

他指出，除了去年有兩名同事估計是曾經反映意見、做得比較不開心，已於去年辭職，他上任的本學年至今，教師團隊仍「齊齊整整」，連同之前曾經提出請辭的書記團隊，在他接任後亦願意留下來。

回顧過去一年，賴子文指自己的得着甚多，教師團隊給予他很大推動力，認為「經歷過失敗的成功最可貴」，

以往學校可能有些缺點、溝通得不好，大家未來反而會更加珍惜大家之間的關係。

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記者：馮琪雅