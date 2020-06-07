聶德權：公務員同屬特區及國家　未來會透過培訓加強同事國家觀念

▲ 聶德權指，公務員在自己崗位上執行好政府政策便是政治中立。(民建聯提供圖片)

公務員事務局局長聶德權表示，公務員同屬國家的公務人員，執行職務時要考慮雙重身分，不應該讓人懷疑工作受個人理念影響，當局未來會透過培訓，加強公務員的國家觀念和意識。

去年反修例風波期間，有部份公務員參與違法活動、打著公務員旗號反對政府政策。聶德權昨出席民建聯「強化管治，尋找出路」圓桌會議時表明，必會按公務員守則及規例跟進，及僅慎處理。他強調，作為公務員，支持及執行政府政策是「理所當然」，又解釋每個港人都享有言論自由，但若有「公務員」身份，言行就不應令人質疑與其身份有衝突，以及履行職務時有所偏私。

他指公務員在回歸後，同時是「國家公務人員的一員」，要對其雙重身份有正確的認知，不可如港英時期般，只從香港本位思考，要有國家觀念。

聶德權強調，政府未來會從四方面培訓公務員，包括培養和強化公務員國家觀念和意識；加強掌握憲法和基本法列明下的憲制秩序，未來亦希望提升其領導管理能力，以及創新能力和國際視野。他承認，公務員團隊會固守規矩而不敢創新，但整體在政策推行上，他們都是盡心盡力，未來除培訓工作，亦希望創造環境，鼓勵同事敢於創新。

聶德權又提到，政府希望多與市民接觸，但承認現時要辦公眾諮詢論壇有難度，很多諮詢已變成「動員」，難做到有效率諮詢，又說因兩地對「一國兩制」的理解及認識存在落差，現時當局推出任何涉及內地的政策，必定會激起社會矛盾，未來要處理這些核心問題。

前商務及經濟發展局局長及民建聯會務顧問蘇錦樑亦有出席有關會議，他分享其擔任問責官的實踐經驗時就強調，政府實際上與建制及非建制的立法會議員有良好的溝通及合作。然而，他認為社會利益多元，而立法會亦有不同政黨，故無論特首是否具政黨背景，在爭取立法會支持政策時，難免遇到困難。

民建聯立法會議員張國鈞就期望，公務員團隊必須與社會大眾重新連結，適應市民期望政府快速處理政策的訴求，而公務員本身更要適應新時代，作出變革。

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責任編輯：李淇