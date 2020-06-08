興德採「陽光政策」　為教師嫌隙「解結」

▲ 興德學校校監湯修齊（右）表示，學校採取「陽光政策」下，決策盡量公開透明，教師比以往更敢於提出意見，有助促進改善學與教。（林宇翔攝）

圓玄學院前年正式接管屯門興德學校校董會，屯門興德學校校監湯修齊表示，學校改為採用「陽光政策」、新校長賴子文為教師重新洗牌分工後，成功為教師之間的嫌隙「解結」，在爆出校政風波後，9成以上的教師至今仍得以保留。

用人為本 學生利益為依歸

湯修齊指，興德跟圓玄學院其他屬校一樣採用「陽光政策」，決策盡量公開透明，並公平公正對待所有教職員，在校長領導管理下，亦有助釋放教師潛能，「同事之間過往有一些誤會、誤解或嫌隙，這些『結』很快便解開」，教師們比以前更敢於向校長提出改善學與教的建議，政策和教學等各方面都「行得快好多」。

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賴子文表示，他去年接任校長首日，便跟同事訂立共識，無論做任何決定，都以學生的利益為依歸，其後便以「用人為本」原則為教師分工重新「洗牌」，花了許多時間跟同事溝通，度身訂造對方感興趣、又能發揮效能的職位，「用原有的『積木』（教師）建構學校」。

湯修齊指，現時逾9成現職教師團隊，跟3、4年前未爆出校政風波時一樣，教師及家長也有向他反映，感到學校氣氛比以前更開心。

興德學校曾於2017年爆出製造「影子學生」，以及聘用曾因襲擊學生而被取消教師資格的校長助理等亂象，時任校長陳章萍同年8月被校董會罷免；接任的新校長蕭麗珊任內亦爆出在武漢考察「游船河」時不顧學生等爭議，上任2年便請辭。直至2018年8月圓玄學院正式接管興德校董會，去年經公開招聘程序覓得現任校長賴子文接任。

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記者：馮琪雅