高小初中今復課　有小學為跨境及本地生重新分開編班

▲ 屯門興德學校跨境生佔全校約五分之一，校長賴子文（左）稱已為跨境生及本地生分開編班，以便照顧不同學習需要。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情下全港學校分階段復課，第2階段的小四至中二今日復課，惟跨境生未有確實復課日期。跨境生佔全校約五分一的屯門興德學校，已將本地生及跨境生重新分開編班，復課後實施「分流」上課。

【新冠肺炎】復課在即 小學指已做好全校大消毒 首星期主要向學生「招魂」助適應

倘跨境生未復課 續網上教學

校長賴子文表示，因應跨境交通安排可能會較遲抵達學校上課，或要較早或遲放學，故將各級跨境生編配在同一班，在不同樓層上課，以便照顧不同學生的學習需要，並釋除兩地家長對交叉感染的疑慮。

他續說，已為復課做好四、五手準備，若跨境生未能復課，會繼續為他們安排網上教學；而學校早於停課初期的1月份已開始準備網上教學，其後分階段拍片及進行視像教學，形容停課以來學校運作穩妥，其間亦沒有收到任何家長投訴。

興德新學年易名推5G智慧校園 打造比直資更優質Happy School

教育局日前宣布容許小學將小五呈分試延至9月進行，或讓如期復課的學生先於7月考試，稍後再為跨境生安排補考。賴子文表示，經過諮詢家教會及教師，決定安排全體小五於9月底才應考呈分試，以免分開不同時間應考可能引起洩漏試題問題。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅