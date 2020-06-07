【新冠肺炎】復課在即　小學指已做好全校大消毒　首星期主要向學生「招魂」助適應

▲ 北區的鳳溪第一小學校長朱偉林表示，學校於上星期已做好全校大消毒，亦將安排學生到達學校後填寫健康申報表、探熱及使用酒精搓手液。(經濟日報資料圖片)

小四至中二學生將於明日（8日）復課，多間學校均已做好準備。其中位於北區的鳳溪第一小學校長朱偉林表示，學校於上星期已做好全校大消毒，亦將安排學生到達學校後填寫健康申報表、探熱及使用酒精搓手液、而校內集會亦會改以校園電視台線上進行。

朱偉林指，校內學生共有1100名，其中於明日復課的小四至小六年級共有約600名學生，跨境學童約佔當中一半，即300名。因現時小學的跨境學童何時能復課仍屬未知之數，故學校於上午為學生面授教學後，下午2時30分起至4時35分會繼續以網上教學形式為跨境學童上課，「會盡量令網課內容與面授內容一樣」，以保持不同學生的學習進度相同。

他又指，由於小五學生需要考呈分試，「最理想希望他們6月底前能回學校」，倘在7月仍未能復課，學生會沒有充足時間上課，而區內學校有共識，劃一在9月考小五呈分試，確保學生應考之前應至少有3至4星期的面授課。

朱偉林稱，雖然本港仍有零星本地確診個案，不過了解普遍家長對於明日能復課感開心，相信做足若衞生，感染危機不大。他又指理解小學生停課數月或會未感適應，所以已安排復課首星期先對學生「招魂」，安排他們與老師見面聊天，並會準備有口罩及酒精搓手液的防疫包及蛋糕給學生，讓他們調節好心情及預備學習；他指現時校內口罩存量約有一萬多兩萬個，相信數量足夠供應。

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另一間位於黃大仙的浸信會天虹小學校長馮耀章亦表示，校方於上星期五(5日)已做好全校大消毒，在校內亦設置多部紅外線探測儀器，課室坐位擺放分隔最少1米，亦會減少學生共用物件及合作的活動，同時於電腦室的電腦須電腦之間設置間板，及安排學生分流上廁所，避免學生聚集室內；課堂時間亦由以往每節35分鐘減少至30分鐘。

此外，馮耀章指，校內約有2成學生屬跨境學童，並多集中在小三至小六學生，學校同樣會於下午時段為該批學生以網授形式上課。他認為本港現時疫情有緩和跡象，雖然仍有零星本地確診個案，不過同樣相信做足衞生問題便不大，例如會提醒老師改簿前先洗手。

他指，有家長因擔心疫情，通知校方即使復課亦不會帶子女回校上課，「想先看看復課首星期的情況」，馮耀章稱理解家長的憂慮，學校不會當作擴課處理，不過實際情況仍在待明日復課才知道，校方會與家長好好溝通。

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記者：洪芷晴