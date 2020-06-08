【基層悲歌】62歲患癌婆婆喪偶後隱蔽在家　8旬鄰居婆婆邀請同領免費飯：出黎見吓人

▲ 8旬鄰居婆婆好心邀請62歲患癌婆婆結伴同領免費飯。

社企「銀杏館」定期舉行免費派飯，不少長者都前去領取免費飯盒。近日有一名6旬婆婆在80多歲的鄰居婆婆帶領下，亦到銀杏館登記，道出她背後的悲慘經歷。

「銀杏館」近日在facebook發文，本以為疫情緩和，來銀杏館領取免費飯的弱勢社群會減少，但事實不然。62歲的阿寬婆婆近日就在80多歲的鄰居婆婆帶領下，到銀杏館油塘店登記免費飯卡。

丈夫離世後突患癌

膝下無兒的阿寬，本與丈夫過著清淡但快樂的生活，然而去年8月丈夫失業，只能靠積蓄過活，未幾丈夫更突然離世。禍不單行，阿寬年初確診癌症，手術後精神萎靡。

我呢年好痛苦唔知幾時會完，如果唔係去到山窮水盡，我唔會黎拎飯盒，我無想過會去到咁慘，我仲係接受唔到.....

與阿寬結伴同行的80多歲婆婆，是阿寬的鄰居，更像她的天使，她表示，

佢好唔開心唔肯行出門口，佢都煮唔到，拎飯盒可以有飯食仲可以逼下佢行出黎見吓人見下太陽都好...

銀杏館表示，派免費飯盒結緣了很多唏噓的人和事，而這場疫情也突然造成不少情緒病患者、新的露宿者和弱勢社群，盡是無奈與無力，但盼望派飯能令「一天的難處，一天當就是了」。

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責任編輯：王明芳