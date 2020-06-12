【停課不停學】小六中文名校精選試題答案　讀議論文理解功課對學生的利弊

▲ 小六中文名校精選試題答案。

政府宣布幼稚園高班至中五由5月27日起分階段復課，家長可陪伴小朋友，在復課前為他們安排好日程在家自學，貫徹實現停課不停學，復課後可盡快追回進度。TOPick邀請星級名師設計練習題及遊戲工作紙，迎合幼稚園至小學學生需要，讓孩子鞏固學習基礎，吸收新知。

以下為小六中文練習參考答案：

第一部分

1. 鞏固

2. 百上加斤

3. 議論文

4. 三

5. 我認為功課是重要的，因為功課可以加深我對不同知識的印象。

6. 我認為作者贊成學生做家課，因為他說出做功課的多種好處。文章提到做功課既能加深學生對新學知識的印象，又可以提升學生獨自解決問題的能力。除此之外，功課亦讓老師了解學生對課題理解的透徹程度。雖然作者亦有提及過量的功課所帶來之負面影響，而我來看只是平衡真反兩面之觀點，並不是代表他覺得做功課弊多於利。（其他合理答案亦可）

第二部分

1. A

2. B

3. A

4. B

5. A

6. A

7. B

8. A

第三部分

1. 親愛的陳老師，感謝您這一年對我們的教導。

2. 香港啊！妳確是漂亮的東方之珠。

3. 可敬的醫護們，感謝您們在危難關頭對香港人的無私付出。

4. 請你用和煦的陽光照耀大地，讓萬物得到你的滋潤。

第四部分

1. 長河啊！妳孕育了中國五千年的文化，是我國的文化搖籃。

2. 老師啊！你是我人生的導航員，指引我探索前路。

3. 白雲啊！你是不畏艱辛的勇士，只管向著目標前進。

答案由「一學趣教育中心」提供。

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ