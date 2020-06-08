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【娶妻標準】懷孕閃婚友人埋怨「太神秘」　新郎自爆性伴侶不止一人：誰懷孕娶誰

親子 11:18 2020/06/08

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

新郎自爆娶妻標準，誰懷孕就娶誰。

近年愈來愈多人遲婚，甚至在女方懷孕後才決定結婚。近日，有一名台灣網民的男友人因有了孩子而閃婚，但在接受男網民祝賀時，卻自爆其「結婚標準」，令男網民咋舌，更忍不住上網分享，引發網民熱論。

有男網民在facebook「爆廢公社公開版」發文，近日他聽聞朋友閃婚的喜訊，覺得很驚訝，於是發短訊恭喜他之餘，亦質問對方為何從沒提過有論及婚嫁的女友。友人就表示，因為女方懷孕，因此兩人才結婚。

男網民就問，「為何要這麼神秘地藏老婆」，怎料對方卻自爆，他不止跟一人發生關係，而且都沒有做避孕措施。

誰懷孕就娶誰。

對話曝光後，引起大批網民熱論，紛紛表示，「女生好倒楣」、「一起懷孕的話怎麼辦」、「真是另類的負責」、「他確定爸爸是他嗎」。雖然有人質疑事件的真實性，但發帖的網民稱，這是真實的對話，朋友快將要結婚，婚紗照亦已拍好。

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責任編輯：王明芳

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