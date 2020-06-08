【派錢1萬】政府6月21日父親節接受登記　21間銀行及郵局登記申請

▲ 陳茂波公布市民在6月21日可以申請派錢1萬元。（陳國峰攝）

財政司司長陳茂波今年2月26日公布《財政預算案》，其中宣布18歲或以上的香港永久性居民發放現金一萬元，可惠及約700萬人，涉款約711億元。目的為刺激市民消費、振興經濟，目標於暑假期間陸續發放。「派錢計劃」公布了近四個月後，政府今日（8日）正式公布「派錢」詳情及申請辦法。

【派錢1萬】21間銀行協助現金發放 個人銀行戶口網上登記最快收到錢【附銀行名單】

財政司司長陳茂波今日(8日）上午十一時，聯同財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）劉焱、財政司司長辦公室統籌專員（特別職務）王學玲及政府資訊科技總監林偉喬，就現金發放計劃舉行記者會。

陳茂波指政府6月21日父親節接受登記，至明年12月31日截止。21間銀行及郵局登記申請，可以經銀行收取支票，或者郵局登記收取支票。書面登記，可以經銀行或者寄去郵箱「182020」。由於書面登記時需時，由登記至收錢大概要3星期。

他表示6月21日是星期日，不過當日的銀行會營業，而電子登記在早上7時開始，如果市民想盡快收錢，應該盡量使用電子登記，如果6月21日至6月30日登記，最快可以7月8日陸續發放，6月30日後通過電子登記，由登記至收到錢大概一星期左右。

初步估計行政費不需要5億元，至於銀行爭取客戶時提出推廣，陳茂波指都是銀行的商業活動，金管局的規管下，對於銀行如何處理客戶的資料都有很嚴謹的安排。

合乎申領資格的人士，即在下個財政年度、即明年3月31日前年滿18歲均為合資格人士，，現金將會透過銀行戶口發放，申請人必須有本地銀行戶口、否則可領取支票。財政司司長陳茂波4月出席立法會會議上指，透過銀行網上登記會較快收到1萬元，鼓勵未人個人銀行戶口的市民，盡快開設個人帳戶。當時他也提到，派錢目標以6月底接受登記，7月內發放，相信絕大部份合資格市民，可在8月底前獲發放1萬元。

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記者：伍瑋瑋