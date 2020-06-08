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【降魔的2.0】胡鴻鈞與黃智雯共舞「找數」　Hubert首展舞技：退出舞壇作品【有片】

娛樂 11:32 2020/06/08

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

黃智雯與胡鴻鈞共舞。（黃智雯IG截圖）

TVB劇《降魔的2.0》上周播畢，「芷若」黃智雯和「豪仔」胡鴻鈞上載了一段二人一起跳舞的影片，吸引不少粉絲讚好。跳舞影片以胡鴻鈞主唱的《降魔的2.0》片尾曲《凡人不懂愛》作配樂，首次跳舞的胡鴻鈞夥拍舞技非凡的黃智雯，為大家帶來新鮮感。

黃智雯的社交平台追蹤人數突破70萬，為了答謝粉絲的支持，她讓粉絲從胡鴻鈞、馬國明及何遠東中三選一與她共舞，最終胡鴻鈞當選並與黃智雯一起「找數」。

【降魔的2.0】孝順仔為父母供逾千呎大宅　單身胡鴻鈞：正在尋覓合適對象

黃智雯與胡鴻鈞合跳《凡人不懂愛》。（黃智雯IG截圖）

胡鴻鈞首度跳舞。（黃智雯IG截圖）

胡鴻鈞日前貼出與黃智雯的合照，預告將有新作推出：「人一世物一世，明知瀨野都好，既然黃屎屎叫到，大家又咁想睇我發揮。好！聽晚（7日）6點 係我youtube channel轟炸大家眼球，跳出驚人天地。」

他昨晚貼出與黃智雯共舞的影片，並謂：

<凡人不懂愛> dance cover by 胡鴻鈞 / 黃智雯
.
萬眾期待 震撼眼球
2020全新跳舞組合
首支退出舞壇作品 正式面世
你，準備好了嗎？

【降魔的2.0】胡鴻鈞不介意性取向成焦點　大方面對負面新聞：食得咸魚抵得渴【有片】

黃智雯大讚胡鴻鈞認真。（黃智雯IG截圖）

黃智雯與胡鴻鈞笑言為首支退出舞壇作品。（黃智雯IG圖片）

黃智雯也分享跳舞影片，大讚胡鴻鈞：「今次只憑直覺去做一件想做既事，純粹、直接想做就做❤️ 難得比我見到 @hubertwu 咁認真專注既一面😌叻仔！」

更多有關《降魔的2.0》報道：https://bit.ly/2yFnUMF

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撰文 : TOPick柴犬出動

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