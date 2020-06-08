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【南韓疫情】高中生遊樂天世界9小時確診新冠肺炎　150名師生需檢測樂園急關閉

健康 11:29 2020/06/08

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一名高中生於樂天世界遊玩後確診新冠肺炎。

南韓新冠肺炎疫情持續，樂天世界近日爆確診個案，一名高中生上周五（5日）遊玩一整天後，周日（7日）確診感染新冠肺炎，150名師生需接受檢測。

綜合韓國媒體報道，6月5日中午12時至晚上9時，首爾中浪區一名高中生與3名朋友於樂天世界遊玩。周日（7日）早上，該名高中生確診感染新冠肺炎。首爾市教育和檢疫部門馬上關閉該名學生所屬的學校，並要求約150名同級學生、老師、密切接觸者立即接受病毒檢測。同時，當局將會為近600名學生、教職員進行檢測。

為保障遊客及員工的安全，樂天世界亦於周日（7日）下午1時關閉。樂園職員表示，周五當日約有690名遊客到訪樂園，周六則約有4,700人，周日也有約1,100名遊客。樂園又稱，園區徹底消毒後，將於本周二（9日）重開。檢疫部門表示，正全力追蹤當日的遊客，以及染疫學生有密切接觸的人士。

南韓至今確診人數近1.2萬人，逾270人死亡。5月20日分階段復課後，因有學生確診，75間學校緊急再停課。

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