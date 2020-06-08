【幼兒便秘】兩歲男童隔3至4日才大便一次 營養師揭媽媽烹飪「走油」致便秘

▲ 兩歲以下幼兒不宜低脂肪飲食。

這天，減磅戰友佩瑩帶着她快將兩歲的寶寶晉晉前來，見他肥嘟嘟的面珠，以及一雙肉臂很趣致。佩瑩提起：「早前在媽媽群組裏，有媽媽問起我，說大家寶寶也是同月同日生，自己的女兒細細粒不長肉，但晉晉則大隻得多，問他平時一天吃多少？」

她大笑續說：「我心想，男孩子一般都較大隻，而且也受父母遺傳影響吧！」

幼兒的身高及體重，或與遺傳因素有關，若爸媽本身屬小骨架或偏瘦型，幼兒偏輕亦不一定有問題。家長可參考健康院為幼兒監察身高體重的成長綫圖，隨月齡的增加，身高體重的增長有否較預期為慢。另外，衞生署家庭健康服務網頁亦有提供「怎樣知道孩子是否過重或過輕？」的參考，若發現幼兒的確體重過輕，可能是飲食上熱量及營養攝取不足，就要多加注意了。

佩瑩說：「那媽媽還提及她女兒平日的飲食……」她隨之將手機遞給我看，「早上七安士奶，再吃一點麵包；午餐約三分二碗飯或通粉、約兩湯匙肉、一小碗菜；下午茶會有半碗水果或一小杯橙汁，以及一個小餐包，晚餐與午餐相若。」

我回應：「不錯啊，基本上與幼兒飲食建議量差不多，晚上不妨可多喝一杯奶，知道她烹調時有加入食油嗎？」佩瑩一臉疑惑：「有影響嗎？我以為幼兒食物不宜加入太多調味，一直只將肉類及蔬菜蒸熟，南瓜、紅蘿蔔、翠玉瓜等本身帶甜味，即使清蒸，味道上也不太單調。」

過多食鹽、豉油、芡汁等調味，當然並不建議，但油份及脂肪卻是幼兒成長發育所必需的，脂肪除提供能量外，亦幫助吸收身體維他命A、D、E、K，並促進視力及腦部發展。

煮通粉時可加入牛奶及芝士煮成白汁，蔬菜及肉類可加約一茶匙油炒，吃麵包時亦可塗上芝士醬、黑芝麻醬、牛油等；另外，三文魚、蛋黃、牛油果也含有益脂肪，適合幼兒進食。

要留意，兩歲以下幼兒不宜採低脂肪飲食，缺乏油份亦容易導致幼兒便秘呢，佩瑩頓然醒悟：「晉晉每隔三至四天才大便一次，我還以為他營養吸收太好……」

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