【派錢1萬】書面登記分3類人士發放款項　18歲至49歲最快8月17日收錢

▲ 陳茂波表示，書面登記將會分開3批人士發放款項，若6月21日至7月4日登記，7月20日可收錢。（陳國峰攝）

財政司司長陳茂波今日（8日）公布派錢1萬元計劃的最新詳情，市民可於6月21日起網上或書面登記，料最快7月8日開始發放款項。陳茂波指，市民若沒有銀行戶口，需把書面登記表格交到郵政局的郵局，領取枱頭支票。

【派錢1萬】政府6月21日父親節接受登記 21間銀行及郵局登記申請

陳茂波表示，考慮到書面登記表格處理時間，較電子登記為長，將會分開3批人士發放款項，若6月21日至7月4日登記，7月20日可收錢。可到銀行分行登記，或拿取表格或下載表格後，交回銀行分行，或寄到郵政信箱182020。

1. 1955年或之前（65歳或以上）

6月21日起登記，7月20日起收款

2. 1956至1970年（50至64歲）

7月5日起登記，8月3日起收款

3. 1971至2002年（18歲至49歲）

7月19日起登記，8月17日起收款

陳茂波又指，書面登記表格可在網上下載，或到銀行分行，民政事務處諮詢中心服務中心、郵局、社署辦事處和房委會公屋辦事處、客戶中心，有逾1,000個領取表格的地點。

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記者：陳子謙