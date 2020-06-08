【難敵疫境】Victoria Secret's英國分公司宣布破產　內衣時裝騷曾是全球最紅超模發源地

▲ Victoria Secret's時裝展盛產超模，圖中是超模Gigi Hadid，可惜近年因為經濟不景要將時裝展取消。（法新社照片）

一個新冠疫情讓不少時裝品牌面臨困境，繼英國品牌Cath Kidston位於日本的分公司倒閉外，今次輪到總部設在美國的內衣品牌Victoria Sceret's，其英國的公司剛剛亦正式宣告破產，令品牌倒退的業績雪上加霜，不知道美國總部又可否繼續捱下去。

▲ Victoria Secret's的英國公司宣布破產。（法新社）

Victoria Sceret's於1977年由Roy Raymond創立，當時的他有感於為太太購買內衣時非常尷尬，於是在三藩市開設了首間店舖，店內張貼了不同內衣的海報，務求營造一個空間給男士們為女友或太太選購內衣。

▲ 名模Giesel Bundchen因為曾經當上Victoria Secret's時裝的女模而大紅。（法新社）

1982年，Roy Raymond以400萬美元將品牌賣給The Limited公司，公司把品牌發揚光大成為全美最大的內衣銷售商。

而不得不說的是將品推上高峰的是於1995年首次舉辦Victoria Secret's show，時裝展在電視的黃金時段播放，每一位女模都視作能夠參與這場時裝展成為當上超模指標，加上著名歌手和樂隊獻唱，例如Maroon 5等，美國國民視這場時裝展為每年一度的活色生香娛樂節目。

當中由這時裝展而大紅的名模，包括影星李安納度．狄卡比奧的前女友超模Giesel Bundchen和中國超模劉雯等。

▲ 本地的Victoria Secret's暫時並未受影響。（攝影：陳智良）

這一次英國的Victoria Scerect's宣布破產，最大的原因是因為新冠疫情令品牌在英國超過20間的店舖休業多月造成龐大財政上的困難，雖然暫時未宣布有裁員計劃，但正為公司重組，不排除把公司資產出售給第三方的可能性。

不過，話雖如此，但品牌的英國網站仍然照常營業，女士們不愁沒性感內衣可穿。

記者：何偉雄