【英國升學】黃庭鋒受父親感染從小喜歡體育　海外留學靠足球迅即融入社群

▲ 黃庭鋒過人的足球技巧全靠在香港的中學訓練而成。

曾往英國升學的黃庭鋒坦言，一個亞洲人要令當地人接納並不容易，全靠體動為他打破壁壘，他當年憑靈活的足球扭波技巧，獲得英國同學的尊重，迅即融入社群。當時的足球教練，甚至將黃庭鋒推薦到阿士東維拉及狼隊青年軍。

其實黃庭鋒從小學便接觸足球，黃爸爸順理成章成為黃庭鋒的運動夥伴。黃爸爸亦非常鼓勵兒子運動，有時甚至會替黃庭鋒約朋友的孩子一起踢波。

【入行追夢 】黃庭鋒棄國際學校教職入大台 當藝人後堅持完成碩士學位

▲ 黃庭鋒到英國後愛上足球。（陳智良 攝）

【開心速遞】「佳叔」分別港大中大獲碩士 鍾志光靠工餘進修：求學問不是學位【有片】

視爸爸為運動偶像

黃庭鋒接受TOPick專訪回憶稱：「爸爸常常告訴我，他在田徑、籃球方面很利害，只是我沒有親眼見過。爸爸給我看他的運動獎牌和黑白照，不斷叮囑我他是冠軍，所以在我心中他文武兼備。」

升上中學後，黃庭鋒又遇到他的運動伯樂—曾是香港手球代表隊的陳建榮老師。陳老師很喜歡為籃球隊、足球隊的隊員特訓，令黃庭鋒與運動結下更深緣份。

在學校午飯和放學後，操場永遠最熱鬧，黃庭鋒回憶：「因為這裏集籃球、足球和手球場，所以同時間會有3種運動進行，曾有人問我：『為甚麼你扭波咁犀利？』就是在這操場訓練的，因為甚麼人也有，要避開所有人才能夠射波，我覺得這技術是從這裏訓練。」

在香港2年的中學生活令黃庭鋒喜歡上足球，但對足球真正熱愛是到英國升學開始。

▲ 黃庭鋒從小跟著黃爸爸做運動。（取自黃庭鋒IG）

英國運動文化

黃庭鋒隨姐姐的步伐到英國升讀中三，他坦言到英國後才加深自己對運動有多熱愛：「因為英國沒甚麼好做，不像香港假日去唱K、看電影，英國做這些都很貴，所以做甚麼都和運動有關，那時的我『sport is everying』，相對香港較難，要約人找地方真的很困難。」

回憶英國的日子，黃庭鋒做完功課後便會跑出草地大喊：「我要踢波！」即可召集大班志同道合和應，最令黃庭鋒深刻的是英國夏天的日照時間很長，晚上9時天空仍未黑透，所以可以運動很久。

▲ 黃庭鋒認為運動可加快融入當地文化。（受訪者提供）

後來黃庭鋒從Old Swinford Hospital轉到Kingswood School就讀，而Kingswood School的足球隊是很嚴格的，每星期會有至少3天訓練、一埸比賽，所以球隊的生活都離不開足球。

黃庭鋒認為，作為球隊當中唯一的亞洲人，必須適應他們的文化，令他們接納自己，所當找到自己的獨特性很重要。

▲ 中學的球場是黃庭鋒獨特的扭波訓練。（陳智良 攝）

【新一代小鮮肉】丁子朗加國返港追夢遭反對 以工作成績爭取父母支持【有片】

意外成學校足球風雲人物

轉校後，黃庭鋒在足球校隊選拔中的表現非常亮眼，一次扭過4、5人，讓他們覺得黃庭鋒非常靈活。那次試腳的事傳遍整個學校，黃庭鋒成眾所周知的「amazing player」：「當時從2隊很快升上1隊，我加入校隊的第一年為球隊進了10球。但第二年卻掉進谷底，只進了1球。」

昔日的光環變成壓力，令黃庭鋒的實力受到質疑，開始排擠、嘲笑他，連教練也會加入取笑自己，令黃庭鋒自覺和他們不一樣，言語上會明顯感覺到他們將自己睇低一線。

▲ 黃庭鋒生活離不開運動。（取自黃庭鋒IG）

最後一年的球隊生活對黃庭鋒來說是困難的，後來他們到阿根廷、智利踼友諠賽，黃庭鋒在那次比賽中再次發揮水準，甚至獲選「最有價值球員」，才令他重獲信心。

黃庭鋒以自身經驗分享融入英國生活之道：「其實喜歡玩運動，英國人會較容易接納你。」

與職業足球員擦身而過

黃庭鋒在中六獲球隊教練推薦到阿士東維拉和狼隊青年軍試腳，獲取錄的黃庭鋒甚至有機會成為職業足球員。

可惜在各方考慮下，黃庭鋒選擇以學業為先：「教練只負責推薦，他不會管我們的學業，如果當時加入球隊，真的一整個星期都是踢足球。但中六已要準備報大學，所以要從學業和足球中間選其一，始終我不能同時應付學業和足球，所以最後放棄入青年軍的機會，打算先應付學業，當入到大學時再試腳，但沒想到後來了回來香港讀大學。」

▲ 黃庭鋒在《救妻同學會》中大獲好評。（取自黃庭鋒IG）

差點錯失入中大機會

一直以來，黃庭鋒都希望回香港親近家人，在英國轉校前，黃庭鋒每年回香港3次，連中學同學都不禁開他玩笑：「我見你多過見隔離班同學。」

所以在報讀大學時，黃庭鋒亦報考了香港中文大學，而中文大學更正正是他第一個offer。

當時正在阿根廷踢波的他亦差點失去中大的學位：「準備出去練波時，接待處職員突然把我叫停，一接電話媽媽便告訴我有個電話面試。當時的隊友在車上等了我半小時，但也是那個電話，我進了中大，所以一切都是命運。」

▲ 入行後，黃庭鋒仍堅持完成碩士課程。（取自黃庭鋒IG）

最後黃庭鋒回流香港入讀中大體育及運動科學系，回想當初與職業球員擦肩而過，黃庭鋒也反思：「如果當時繼續踢下去又會怎樣？不要說英超，會不會有機會踢英甲？」

但既然決定了，也只能向前看，當不成球員，黃庭鋒便尋找與體育相關的工作，應徵體育主持，在機緣巧合下走到幕前，開拓另一片天空。

【入行追夢 】黃庭鋒棄國際學校教職入大台 當藝人後堅持完成碩士學位 上一頁

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：鄭嘉瑤