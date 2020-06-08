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【復課準備】前幼院老師媽媽分享復課防疫工作紙　建議在家貼成壁報提高衛生意識

教育 12:08 2020/06/08

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前幼稚園老師Nana媽媽，在其臉書上分享自行設計復課預備工作紙，讓家長下載打印，在復課前跟子女互動。(受訪者提供)

經過數月的「停課假期」，高小和初小孩子分別在今天（6月8日）和下周一（6月15日）復課，這班小學生再次揹起書包，能否適應復課後的常規學習呢？前幼稚園老師Nana媽媽，在其臉書上分享自行設計復課預備工作紙，讓家長下載打印，在復課前跟子女互動，讓孩子填上答案，學習自己的事自己做。

Nana喜歡自己設計一些工作紙幫助小朋友學習，也十分樂意將資源分享到家長群當中，大家互相學習。(受訪者提供)

Nana的長子Marcus都很期待返回校園生活，特別掛念老師和同學們。但對於家長來說，復課最重要目標是希望孩子能在安全的情況下復課，故難免總有擔憂。

Nana媽媽感慨：「那有家長不擔心孩子的安危和健康？無論，你選擇復課與否，家長們應抱正面態度給孩子提供輔導和支援，不要讓孩子帶擔憂的情緒到學校裏。」

Marcus的壁報分了多個區域。(受訪者提供)

她笑謂擔心比較粗心的兒子，能否在學校做好個人衛生措施，如正確戴好自己的口罩，不摸鼻揉眼等，保護自己和他人。故製作視覺提示圖，把各類細節拆成圖文工作卡，填空重點字，讓孩子自己填，並簽名作實，跟她協議要做得到。

製作工作紙是想提一提寶寶們，認真對待防疫工作。家長可以將工作紙一一剪下來，製作成一幅壁報，貼到家中牆壁。

Marcus的壁報分了多個區域，右方是貼了日曆，讓他自己倒數返學日子，右下方是便攜式抗疫備忘清單，讓小朋友視覺上了解返學要帶預備充足的物品，學習自己盡自己的責任，也同步提醒照顧者預備物品；左下方他畫畫表達復課的心情。

返學前，囝囝已練習如何正確戴口罩和唧搓手液。(受訪者提供)

Nana謂預告復課後遇到的挑戰，可以幫助他們盡快投入常規學習，有信心追回下學期的學習進度。

談到細節挑戰，她笑謂平時小朋友由成人將適量的搓手液唧到孩子手掌上，沒想到讓孩子自己唧時，倒了3分1支，所以如果正確使用消毒搓手液也要指導。

故之前也要教孩子練習如何正確戴口罩，以及提醒若口罩濕了需要更換，棄置前需要把口罩對摺好才掉落垃圾桶，並清潔雙手。

要取得工作紙可到Nana媽媽筆記本可瀏覽Facebook專頁

記者：胡麗珊

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