【一代巨星】張國榮為演好《夜半歌聲》虛心進修　表演教授孫鳳琴：他不只是一個藝人是位藝術家

▲ 張國榮為《夜半歌聲》拜國家級演員孫鳳琴為師。

哥哥張國榮逝世17周年，他主演的經典電影《夜半歌聲》以全新4K修復版並安排重映。《夜半歌聲》作為哥哥張國榮唯一監製的電影，力求完美，當時早已公認演技出眾的他，為精益求精，向國家一級演員及表演教授的孫鳳琴拜師。時至今日，孫鳳琴仍對哥哥張國榮讚不絕口。

1995年上映的《夜半歌聲》，講述宋丹平（張國榮飾）與富家女杜雲嫣（吳倩蓮飾）相愛，卻遭到杜雲嫣父母的反對，宋丹平被毀容後藏在黑暗處用歌聲來安慰雲嫣。

【豪宅曝光】劉嘉玲跟凍齡靚媽大屋過母親節 曾跟張國榮為鄰至今不捨放售單位

▲ 《夜半歌聲》為哥哥唯一監製的電影。（《夜半歌聲》劇照）

【一代巨星】張國榮「現身」香港各處 哥哥熱心粉絲：重行Leslie走過的路

張國榮在《夜半歌聲》既是演員外，電影中的歌曲亦是他自己作曲自己唱；甚至同時參與編劇和監製，可見哥哥百分百投入參與此片。

作為專業的演員，哥哥即使有畏高症仍堅持親自上陣，所以哥哥在《夜半歌聲》內，於3層樓高的邊緣向下望著站在吳倩蓮時，手是在微微在抖動。

▲ 哥哥認為宋丹平與自己很像。（《夜半歌聲》劇照）

製作認真拜師學藝

哥哥在1995年拍《夜半歌聲》時，已是香港殿堂級巨星，但為了呈現最好的作品，哥哥希望能接受歡電影學院教授級別但同時有幕前演出經驗的老師指導，後來劇組找來國家一級演員兼表演教授的孫鳳琴。

後來，孫鳳琴接受訪問時，對哥哥這位後輩讚不絕口：「張國榮非常尊重老師，一見到我就先鞠個恭打招呼，還燒了3柱香，正式拜師。」

▲ 哥哥每次演出都是保證。（《夜半歌聲》劇照）

【張國榮逝世17周年】寫《Monica》令Leslie走紅 黎彼得不捨好友：很不真實

淋水濕身仍先照顧老師

孫鳳琴回憶拍攝《夜半歌聲》時，其中一場哥哥和吳倩蓮在雨夜追逐的劇，二人在低溫下淋雨，孫鳳琴為了在旁聽哥哥的台詞也淋濕了身體。

在休息時，同樣淋濕身的哥哥先關心孫鳳琴，並把老師帶到自己的保姆車，開暖器讓她取暖。

▲ 宋丹平與富家女杜雲嫣的故事十分悲涼。（《夜半歌聲》劇照）

哥哥的舉動令孫鳳琴非常窩心：「他真的很貼心，不管自己淋雨淋到手是冰的，還先拉著我過去暖器前烤烤身體。」

後來一場接近4分鐘宋丹平的獨角戲，內容講述自己10年來的屈辱，由天之驕子到遭人陷害，只能在廢墟中委屈求存。當時哥哥在開拍前和孫鳳琴順了台詞，拍攝時更1 Take過，令孫鳳琴嘆：「他不只是一個藝人了，是位藝術家。」

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2