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【家常食譜】潺菜有益腸胃　潺菜豆腐魚湯食譜推介

休閒 11:47 2020/06/08

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潺菜豆腐魚湯食譜。

潺菜和秋葵一樣都是滑潺潺的，近年買少亦見少，或者吃的人少了，種植的人自然會更少。小時候嫲嫲常用潺菜滾湯，材料只有豆腐、薑和鹹蛋，不加肉也很甜！嫲嫲說潺菜對腸胃有益，如果便便不暢快吃這個很有效。

潺菜原產自中國、印度甚至遠至非洲，因為粗生抵抗力又強，差不多任何地方都能栽種，聽講以前各家各戶都會在門前或後園的籬笆種上幾棵潺菜，待家中無菜時便會摘取嫩葉食用。

我不喜歡清炒潺菜，還是有點抗拒滑潺潺的口感，都是用來煮湯最好，想有點新意，決定用魚湯搭潺菜，繼續豆腐但不加鹹蛋，免得浪費了魚湯鮮味。

上星期日差不多走遍全個街市才找到一家有賣潺菜，半斤才5元，豆腐一件都要5元，行過魚檔看到一盤劏好了的海斑仔，細細的8條約12 両重，眼仔碌碌應該睡了不久吧，不用70元都算划算。

回家後立刻把魚洗乾淨，用少許鹽和紹酒撈勻，熱鑊落油先爆香數片薑片，然後落魚兩面煎香，加入1公升滾水慢火煲15分鐘，然後用篩隔去湯渣，魚湯回鍋繼續煲，滾起加入洗淨的潺菜及豆腐件，再慢火煮多15分鐘即可，最後加鹽調味。

以上是2人分量，煲過的潺菜和豆腐加點熟油、醬油，又是一道菜了。

撰文 : 聞西 飲食 Blogger

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